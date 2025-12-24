محکومیت ساخت و گسترش ۱۹ شهرک توسط تل آویو از سوی ۱۴ کشور غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کشورهای غربی امروز چهارشنبه با صدور بیانیهای اعلام کردند: ما تصویب ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی توسط کابینه امنیتی اسرائیل را محکوم میکنیم.
در بیانیه مشترک صادره از سوی ۱۴ کشور غربی در این خصوص آمده است: ما از اسرائیل میخواهیم که تصمیم خود برای ساخت شهرکها در کرانه باختری را لغو کرده و نیز گسترش شهرکسازی را متوقف کند.
الجزیره اضافه کرد که انگلیس، فرانسه، آلمان، بلژیک و کانادا در زمره کشورهای غربی هستند که این بیانیه مشترک را صادر کردند.
بیانیه مشترک صادره از سوی این کشورهای غربی در حالی صادر شده است که آنها نه تنها به ارسال کمکهای همه جانبه به این رژیم ادامه میدهند؛ بلکه هیچگونه اقدامات عملی علیه رژیم صهیونیستی تا کنون انجام ندادهاند.
نظر شما