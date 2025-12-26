اذعان رژیم اسرائیل به زیر گرفتن یک نمازگزار فلسطینی در کرانه باختری

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، ارتش رژیم اسرائیل شامگاه پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد یکی از نیروهای ذخیره ارتش این رژیم به سوی فلسطینیان در روستای دیر جریر، نزدیک رام‌الله، تیراندازی کرده و سپس یک نمازگزار را در کنار جاده‌ای زیر گرفته است.

در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی ادعا شده است که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این اقدام توسط یک سرباز ذخیره که لباس غیرنظامی بر تن داشته و خارج از اختیارات خود عمل کرده، صورت گرفته است.

ارتش رژیم اشغالگر مدعی شد که سلاح این فرد ضبط و خدمت او پایان یافته است.

با این حال، رادیوی ارتش رژیم اسرائیل گزارش داد که این سرباز همچنان آزاد است و هیچ نهادی او را بازداشت نکرده است.

منابع پزشکی نیز اعلام کردند فرد زیر گرفته‌شده دچار جراحات و کبودی شده و به بیمارستان منتقل گردید.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که نیروهای صهیونیست همزمان عملیاتی گسترده را در شهرها و روستاهای کرانه باختری اجرا کرده‌اند.

بولدوزرهای ارتش رژیم اسرائیل همچنین خانه‌ای سه‌طبقه در شهرک الخضر جنوب بیت‌لحم را تخریب و در جریان یورش‌های شبانه چند فلسطینی را بازداشت کردند. همچنین در شهر البیره و روستای المغیر، عملیات تخریب گسترده صورت گرفت.

در نابلس نیز یک نوجوان ۱۷ ساله فلسطینی بر اثر شلیک گلوله ارتش رژیم اسرائیل زخمی شد و ده‌ها نفر دیگر بر اثر گاز اشک‌آور دچار خفگی شدند.

طبق آمارهای فلسطینی، از زمان آغاز جنگ علیه غزه طی دو سال گذشته، دست‌کم ۱۱۰۳ فلسطینی در کرانه باختری و قدس به شهادت رسیده، حدود ۱۱ هزار نفر زخمی و بیش از ۲۱ هزار نفر بازداشت شده‌اند.