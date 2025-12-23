کاتز: هرگز از غزه عقب نشینی نخواهیم کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که این رژیم هرگز از غزه عقب نشینی نخواهد کرد.

وی ادعا کرد: تل‌ آویو هرگز از نوار غزه عقب‌نشینی نخواهد کرد و به جای شهرک‌هایی که در جریان عقب‌نشینی سال ۲۰۰۵ تخلیه شده بودند، پایگاه‌های نظامی-کشاورزی جدیدی در شمال غزه احداث خواهد کرد.

کاتز در جریان مراسمی در شهرک «بیت‌ایل» مدعی شد: ما این کار را به روش درست و در زمان مناسب انجام خواهیم داد و اگر چه ممکن است برخی اعتراض کنند، اما زمام امور در دست ماست.

این اظهارات کاتز در حالی مطرح می‌شود که گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه‌های بلندمدت رژیم صهیونیستی برای غزه پس از آتش‌بس با حماس افزایش یافته است.

سخنان کاتز همچنین واکنشی غیرمستقیم به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تلقی می‌شود که احتمال الحاق کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی را رد کرده بود.

وی مدعی شد: به لطف ایستادگی و قدرتی که اسرائیل پس از فاجعه هولناک ۷ اکتبر از خود نشان داد، اکنون فرصت‌هایی در اختیار داریم که مدت‌ها بود شاهدش نبودیم.

در ادامه این مراسم، «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز طی سخنانی به گسترش شهرک سازی در کرانه باختری طی سال‌های اخیرافتخار کرد.