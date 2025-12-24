حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به سد منطره در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

رژیم صهیونیستی با پهپاد سد المنطره در حومه قنیطره در جنوب سوریه را هدف قرار داد.

خبرنگار سانا گزارش داد که پهپاد اسرائیلی چند بمب در نزدیکی سد انداخت تا مانع نزدیک شدن سوری ها به آن شود.

این درحالی است که ساعاتی قبل نیز نظامیان اسرائیلی به زنان و کودکان در حومه شمالی قنیطره حمله ور شده بودند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.