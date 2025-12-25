حمله مجدد رژیم صهیونیستی به ساختمانی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نظامیان ارتش اشغالگر صهیونیستی با حمله به مرکز شهرک کفرکلا در جنوب لبنان، یکی از ساختمانهای این منطقه را منفجر کردند.
اواخر شب گذشته نیز پهپاد صهیونیستی یک بمب انفجاری را بر روی شهرک مرزی حولا در جنوب لبنان منفجر کرد.
از سوی دیگر یک منبع امنیتی لبنان دیشب اعلام کرد که پهپاد صهیونیستی یک خودرو را در منطقه جناتا در جنوب این کشور هدف قرار داده که در نتیجه آن خودرو به طور کامل منهدم شده و شماری نیز زخمی شدهاند.
در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیهای مدعی شد که یکی از اعضای حزبالله را در منطقه جناتا در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده است.
نظر شما