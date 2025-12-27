به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، شیخ علی دعموش، رئیس شورای اجرایی حزب الله در خطبه‌های نماز جمعه دیروز به شکست طرح آتش بس در لبنان پرداخته و اعلام کرد: طبق طرح آتش بس قرار بود که تکمیل عملیات ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی مشروط به توقف تجاوزات دشمن صهیونیستی علیه لبنان و عقب نشینی این رژیم از مناطق اشغال کرده کشور ما باشد، اما بی‌اعتبار بودن این طرح با گذشت زمان ثابت شد.

این مقام حزب الله گفت: ارتش لبنان عملیات خود را تکمیل کرده و به پایان آنچه که مرحله اول نامیده می‌شود، نزدیک شده است. این در حالی است که دشمن صهیونیستی نه تجاوزات خود را متوقف کرده و نه از مناطق اشغالی لبنان عقب نشینی کرده است؛ بلکه شاهد تشدید تجاوزات این رژیم هم هستیم.

شیخ دعموش تصریح کرد: یکی از اشتباهات بزرگ دولت لبنان، عدم مشروط کردن اقدامات خود در اجرای آتش بس به پایبندی رژیم صهیونیستی به مفاد این توافق بود؛ موضوعی که موجب شد لبنان گونه‌ای به نظر برسد که انگار توافق را به شکل یک جانبه اجرا می‌کند.

وی اظهار داشت: مرحله به اصطلاح اول، تا زمانی که دشمن صهیونیستی به تعهدات خود تحت توافق آتش بس یعنی عقب نشینی از نقاط اشغالی لبنان، توقف تجاوزات، اجازه بازگشت ساکنان جنوب لبنان و بازسازی کشور عمل نکند، پایان نخواهد یافت.

رئیس شورای اجرایی حزب الله به انتقاد از موضع ضعیف دولت لبنان مقابل دشمن پرداخته و تاکید کرد: متأسفانه می‌بینیم که با وجود تجاوزات مداوم صهیونیست‌ها و بی‌توجهی دشمن صهیونیستی- آمریکایی به اقدامات ارتش و دولت لبنان، امتیازدهی از سوی مقامات کشور ما به دشمن ادامه دارد.

مقام مذکور حزب الله گفت: هر اتفاقی که امروز در لبنان رخ می‌دهد، چه از نظر حملات و ترورها و چه از نظر فشارهای سیاسی، محاصره، محدودیت‌های اقتصادی و مالی و تحریک عناصر داخلی، با هدف تحریک لبنان و ارتش آن به سمت درگیری داخلی و تحریک آنها علیه مقاومت و وادار کردن حزب الله به عقب نشینی و تسلیم است.

شیخ دعموش تاکید کرد مقاومت هرگز با ارتش لبنان درگیر نخواهد شد و اجازه جنگ داخلی نمی‌دهد و همچنین تسلیم نمی‌شود. هر تلاش و شرط‌بندی روی تحریک دولت، ارتش و حامیان مقاومت برای تقابل با مقاومت از پیش شکست خورده و یک قمار باخت- باخت است.

وی در پایان گفت که ادامه تجاوزات دشمن صهیونیستی و فشارهای آمریکا و مزدوران آنها هرگز اعتقادات مردم لبنان یا موضع آنها در حمایت از مقاومت را تغییر نخواهد داد و عزم مقاومت را برای ادامه راه خود افزایش می‌دهد.