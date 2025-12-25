دو شهید در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، در حمله جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان که نقض مکرر توافق آتش‌بس توسط اسرائیل است، دو نفر در حمله پهپادی به یک خودروی ون مسافربری در جاده حوش السید علی واقع در منطقه هرمل به شهادت رسیدند.

نیمه شب گذشته نیز یک پهپاد صهیونیستی، خودرویی را در شهرک جناتا در منطقه صور در جنوب لبنان هدف قرار داد. خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که این حمله باعث زخمی شدن فردی شد که به طور اتفاقی از آنجا عبور می‌کرد.

در همین راستا، علاء کامل شحاده، بازرس ارشد امنیت عمومی و اهل شهرک مزبود در منطقه اقلیم الخروب، بر اثر جراحات وارده در حمله پهپادی اسرائیل به یک خودروی وانت در جاده عمومی اقلیم الخروب در هفته گذشته به شهادت رسید. وی در زمان حمله به طور اتفاقی در حال بازگشت از خدمت خود در بیروت بود و از ناحیه سر به شدت مجروح شد.