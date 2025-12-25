  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۳

حزب‌الله: دولت لبنان از امتیازدهی رایگان به دشمن دست بردارد

علی فیاض، از نمایندگان ارشد حزب‌الله با بیان اینکه مردم لبنان تا ابد رژیم صهیونیستی را دشمن خود می‌دانند، از موضع ضعیف دولت این کشور مقابل صهیونیست‌ها انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از العهد، علی فیاض، از نمایندگان ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در سخنانی در مراسمی که برای بزرگداشت یاد شهدا در جنوب لبنان برگزار شده بود، به شرایط اخیر این کشور در سایه ادامه تجاوزگری‌های دشمن صهیونیستی به ویژه تجاوزات چند روز گذشته که منجر به شهادت یکی از نیروهای ارتش لبنان شد، پرداخته و اعلام کرد: امروز خون پاک نیروهای ارتش قهرمان لبنان و مقاومت شجاع که رزمندگان خود را وقف دفاع از میهن و آزادی، استقلال و حاکمیت آن کرده‌اند، در هم تنیده شده است.

علی فیاض تاکید کرد: دشمن صهیونیستی همچنان به اشغال سرزمین‌های ما ادامه می‌دهد، حاکمیت لبنان را نقض می‌کند، جوانان ما را ترور می‌کند، جان و مال لبنانی‌ها را از بین می‌برد و بر تحمیل شرایط تسلیم علیه لبنان با هدف تخلیه مناطق مرزی کشور ما از ساکنان و سیطره بر منابع لبنان اصرار دارد.

وی افزود: ما در برابر پیکر شهدای قهرمانمان با صدای بلند اعلام می‌کنیم که رژیم صهیونیستی تا ابد دشمن ماست و نمی‌تواند ما را از حق خود برای دفاع از میهن و سرزمین ما و همچنین حق مردم لبنان برای داشتن یک زندگی امن و آزاد محروم کند.

این مسئول حزب الله اظهار داشت: آنچه که مقاومت و ارتش لبنان به دنبال آن هستند، حفظ حقوق ملی و انسانی مطابق با قوانین بین‌المللی، از جمله عقب‌نشینی اسرائیل از خاک لبنان، توقف درگیری‌ها، آزادی اسرا و بازسازی خانه‌هاست.

علی فیاض در ادامه به انتقاد از مقامات لبنانی به خاطر انفعال و بی‌عملی مقابل تجاوزات دشمن صهیونیستی پرداخته و تاکید کرد که سران لبنان باید در مورد ماهیت مذاکرات با صهیونیست‌ها توضیح بدهند و به جای ارائه امتیازات رایگان به صهیونیست‌ها که موضع لبنان را در مذاکره ضعیف می‌کند، به اصول ملی کشور پایبند باشند.

    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      1 0
      پاسخ
      تا زمانیکه ارتش واحد اسلامی در دفاع از فلسطین ودفع متجاوزان تشکیل نشود این جنایت کاران به قتل عام و ترور ادامه می دهند.. میلیونها جوان در کشورهای اسلامی اماده پیوستن به این ارتش هستند هرچقدر هم سران بعضی از انها سرسپرده ویا خاین باشند... مقابله با صهیونیست ها واجب عقلی است هر اندازه سخت و دشوار ....وقتی جبهه کفر وضلالت همه باهم هم دست شدن اینهمه تفرقه جدایی چه معنایی داره !!!!!!؟؟؟؟؟؟

