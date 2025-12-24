بیانیه ارتش صهیونیستی در خصوص حملات شدید امروز به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای مدعی شد که حملات امروز رژیم صهیونیستی به لبنان منجر به برچیدن ساختارهای نظامی متعلق به حزب الله شده و زیرساختهایی که عناصر آن اخیراً برای انجام عملیات خود استفاده میکردند را منهدم کرده است.
بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی نه تنها حملات خود را در چارچوب نقض توافق آتش بس با لبنان ندانسته، بلکه با وقاحت مدعی شده است که این عملیاتها را در راستای مقابله با نقض آتش بس از سوی حزب الله در این مناطق انجام داده است!
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که به عملیات خود در لبنان که به ادعای آن با هدف از بین بردن هرگونه تهدید علیه اسرائیل است، ادامه خواهد داد.
راشا تودی اعلام کرد که حملات امروز رژیم صهیونیستی به لبنان «بسیار شدید» بوده و ارتش اسرائیل از موشکهای لرزشی برای بمباران چندین موضع در جنوب استفاده کرده است که صدای آن در سراسر مناطق جنوبی شنیده شده است.
این موشکها اطراف شهرهای زفتا و النمیریه و وادی بین حومین الفوقا و عزه و دیر الزهرانی در جنوب لبنان را هدف قرار داده است. جنگندههای رژیم صهیونیستی همچنین در آسمان منطقه اقلیم التفاح در جنوب و بعلبک در شرق نیز به پرواز در آمدند.
نظر شما