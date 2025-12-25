  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۳

برگزاری نشست‌ مشترک انجمن‌های پزشکی هسته‌ای

برگزاری نشست‌ مشترک انجمن‌های پزشکی هسته‌ای

نشست مشترک انجمن‌های پزشکی هسته‌ای، رادیوآنکولوژی هماتولوژی و آنکولوژی کشور با حضور معاون رییس‌جمهور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک انجمن‌های پزشکی هسته‌ای، رادیوآنکولوژی هماتولوژی و آنکولوژی کشور با حضور محمد اسلامی و متخصصان حوزه پزشکی هسته‌ای و آنکولوژی در ساختمان غدیر، بیمارستان شهدای تجریش آغاز شد.

نشست مشترک انجمن‌های پزشکی هسته‌ای و رادیوآنکولوژی، هماتولوژی و آنکولوژی کشور در محورهای رادیوداروها؛ افقی تازه در تشخیص و درمان سرطان، کاربردهای تشخیصی و درمانی FAPI، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص و درمان تومورهای نوراندروکرین، درمان نوین سرطان با رادیوداروهای آلفازای رادیوم- ۲۲۳ و اکتینیوم- ۲۲۵ و درمان نوین سرطان‌های غیرملانومای پوستی در حال برگزاری است.

کد خبر 6701396
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها