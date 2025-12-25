به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹۶ محکوم مالی از زندان‌های خراسان شمالی آزاد شده‌اند که مجموع بدهی آنان حدود ۳۲۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد، ۱۸۵ نفر مرد و ۱۱ نفر زن بوده‌اند، افزود: در نتیجه تلاش‌های انجام‌شده از سوی ستاد دیه استان، مبلغ ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل کمک‌های ستاد دیه، حمایت‌های خیرین و منابع مختلف تأمین شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: همچنین با گذشت شکات و محکوم‌لَه‌ها نسبت به مبلغ ۲۱۳ میلیارد تومان، پذیرش اعسار محکومان به میزان ۷۹ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات بانکی به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و آورده مددجویان به میزان ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، زمینه آزادی این افراد فراهم شد.

حجت الاسلام براتی‌زاده با اشاره به وضعیت فعلی زندانیان جرایم مالی در استان گفت: در حال حاضر ۲۳۷ مددجوی دارای محکومیت مالی با بدهی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در زندان‌های استان حضور دارند.