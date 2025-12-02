به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام رضا براتیزاده پیش از ظهر سهشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان شمالی اظهار کرد: کار در دستگاه قضایی مسئولیتی سنگین و ارزشمند است و علاوه بر دانش و تجربه، نیازمند ایثار، فداکاری، صبر و مسئولیتپذیری است.
وی افزود: امروز جامعه بیش از گذشته از دستگاه قضایی انتظار اطمینان، سرعت، دقت و سلامت دارد و تلاش مجموعه قضایی استان بر این مبناست که این مطالبات مردمی را بر پایه سند تحول قضایی محقق کند.
براتیزاده با اشاره به همراهی مجموعه دستگاههای اجرایی و امنیتی استان گفت: خوشبختانه در سایه همدلی دستگاه قضایی، نیروهای مسلح، سپاه، فراجا و دستگاههای اطلاعاتی، با محوریت نماینده ولیفقیه، خراسان شمالی از امنیت پایدار برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: بهواسطه جذب نیروهای جدید، دادگاههای صلح بدون چالش فعال شده و قضات با توان بیشتری به مردم خدمترسانی میکنند.
