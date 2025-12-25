رئیس دامپزشکی کرمانشاه: بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت و مرغ غیرمجاز معدوم شد

تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای مستمر وظایف نظارتی این اداره در راستای صیانت از سلامت عمومی جامعه، اظهار داشت: بازرسان بهداشتی اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه در قالب عملیاتهای جداگانه و در نتیجه نظارت و بازرسی مداوم از واحدهای عرضه فرآوردههای دامی و همچنین کشتارگاههای دام و طیور، موفق به شناسایی و برخورد با موارد متعدد تخلف شدند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در یکی از این عملیاتها، مقدار ۳۵ کیلوگرم گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز دام شناسایی شد که پس از طی مراحل قانونی و رعایت کامل ضوابط بهداشتی، نسبت به ضبط و معدومسازی آن اقدام گردید.
وی افزود: در عملیاتهای دیگر انجام شده توسط بازرسان بهداشتی، مقدار ۴۰ کیلوگرم گوشت مرغ فاقد هویت و غیرقابل ردیابی کشف شد که به دلیل نداشتن شرایط لازم بهداشتی، ضبط و امحاء گردید.
کرمیان ادامه داد: علاوه بر این، در جریان نظارتهای بهداشتی مستمر از کشتارگاههای طیور و با بررسیهای انجام شده توسط مسئولان فنی بهداشتی، مقدار ۱۳۰ کیلوگرم مرغ غیربهداشتی شناسایی شد که پس از انجام تشریفات قانونی، ضبط و معدومسازی آن صورت گرفت.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت استمرار این نظارتها اظهار داشت: اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با جدیت کامل نسبت به پیشگیری از عرضه هرگونه فرآورده دامی فاقد مجوز و غیربهداشتی اقدام میکند و این اقدامات در راستای حفظ سلامت شهروندان بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
کرمیان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه نگهداری، توزیع و عرضه فرآوردههای دامی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگیهای لازم انجام شود.
