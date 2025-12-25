  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

رئیس دامپزشکی کرمانشاه: بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت و مرغ غیرمجاز معدوم شد

رئیس دامپزشکی کرمانشاه: بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت و مرغ غیرمجاز معدوم شد

کرمانشاه- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از ضبط و معدوم‌سازی بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت و مرغ غیرمجاز در جریان بازرسی‌های مستمر بهداشتی در سطح شهرستان خبر داد.

تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای مستمر وظایف نظارتی این اداره در راستای صیانت از سلامت عمومی جامعه، اظهار داشت: بازرسان بهداشتی اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه در قالب عملیات‌های جداگانه و در نتیجه نظارت و بازرسی مداوم از واحدهای عرضه فرآورده‌های دامی و همچنین کشتارگاه‌های دام و طیور، موفق به شناسایی و برخورد با موارد متعدد تخلف شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در یکی از این عملیات‌ها، مقدار ۳۵ کیلوگرم گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز دام شناسایی شد که پس از طی مراحل قانونی و رعایت کامل ضوابط بهداشتی، نسبت به ضبط و معدوم‌سازی آن اقدام گردید.

وی افزود: در عملیات‌های دیگر انجام شده توسط بازرسان بهداشتی، مقدار ۴۰ کیلوگرم گوشت مرغ فاقد هویت و غیرقابل ردیابی کشف شد که به دلیل نداشتن شرایط لازم بهداشتی، ضبط و امحاء گردید.

کرمیان ادامه داد: علاوه بر این، در جریان نظارت‌های بهداشتی مستمر از کشتارگاه‌های طیور و با بررسی‌های انجام شده توسط مسئولان فنی بهداشتی، مقدار ۱۳۰ کیلوگرم مرغ غیربهداشتی شناسایی شد که پس از انجام تشریفات قانونی، ضبط و معدوم‌سازی آن صورت گرفت.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت استمرار این نظارت‌ها اظهار داشت: اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با جدیت کامل نسبت به پیشگیری از عرضه هرگونه فرآورده دامی فاقد مجوز و غیربهداشتی اقدام می‌کند و این اقدامات در راستای حفظ سلامت شهروندان بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

کرمیان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه نگهداری، توزیع و عرضه فرآورده‌های دامی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی‌های لازم انجام شود.

کد خبر 6701466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      2 0
      پاسخ
      مسئولین گرامی ترا به خدا یه سر به دولت آباد هم بزنید. آیا کشتاری که هر روز در آنجا صورت می گیره مجازه؟ اگر هست که ما هم بریم خرید کنیم و اگر نیست جلوش گرفته بشه. ممنونم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها