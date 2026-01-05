  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۶:۰۱

۴ تن تخم مرغ فاقدمجوز در تیل آباد توقیف شد

۴ تن تخم مرغ فاقدمجوز در تیل آباد توقیف شد

آزادشهر- فرمانده انتظامی آزادشهر گفت: مأموران ایست و بازرسی تیل آباد دربازرسی از یک دستگاه خودرو کامیونت چهار تن و ۴۳۰کیلوگرم تخم مرغ غیر مجاز و فاقدمجوز به ارزش چهار میلیارد ریال کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی تیل آباد هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو مقدار چهار تن و ۴۳۰ کیلوگرم تخم مرغ فاقد مجوز کشف کردند که ارزش ریالی محموله کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر چهار میلیارد ریال برآورد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آزادشهر گفت: در این راستا خودرو توقیف و یک متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

کد خبر 6712710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها