۴ تن تخم مرغ فاقدمجوز در تیل آباد توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی تیل آباد هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو مقدار چهار تن و ۴۳۰ کیلوگرم تخم مرغ فاقد مجوز کشف کردند که ارزش ریالی محموله کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر چهار میلیارد ریال برآورد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آزادشهر گفت: در این راستا خودرو توقیف و یک متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.