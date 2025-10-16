معدوم سازی ۵۵۰ کیلوگرم چربی غیرخوراکی در دهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، کرم چهار لنگ عصر پنج شنبه در بازدید کارشناسان واحد نظارت بر بهداشتی عمومی و اماکن دامپزشکی شهرستان کهگیلویه از مراکز عرضه شهردهدشت، اظهار کرد: مقدار ۵۵۰ کیلوگرم چربی دامی فاسد و بدون هویت و نگهداری شده در شرایط غیربهداشتی و غیر اصولی شناسایی، ضبط و با همکاری مرکزبهداشت و نیروی انتظامی معدوم شد.
وی یکی از اولویتهای دامپزشکی را رعایت دستورالعملهای بهداشتی دامپزشکی برای تضمین سلامت و بهداشت فرآوردههای خام دامی و تشدید نظارتهای لازم بر مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی و پروتئینی عنوان کرد و افزود: با نظارت بهداشتی و شرعی زمینه حفظ سلامت مردم و جامعه فراهم میشود.
چهارلنگ تصریح کرد: نظارتهای دامپزشکی با جدیت هر چه بیشتر کارشناسان نظارت اداره دامپزشکی برای تحقق سلامت و ایمنی مواد غذایی ادامه دارد.
وی با بیان اینکه سلامت مردم خط قرمز دامپزشکی است، اضافه کرد: تمامی مراکز تولید، نگهداری، توزیع، عرضه و مصرف فرآوردههای خام دامی در سطح شهرستان شامل کشتارگاههای دام و طیور، کارگاههای بسته بندی، سردخانههای نگهداری، مراکز عرضه گوشت قرمز و سفید، رستورانها و تالارها مشمول بازدید و نظارت بهداشتی دامپزشکی هستند.
