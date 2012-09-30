74 تن فرآورده خام دامی در خراسان شمالی ضبط و معدوم شد

حمید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شش ماهه نخست سال جاری بازرسین اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی هفت هزار و 209 مورد بازرسی از مراکز عرضه گوشت قرمز انجام داده‌اند و طی این بازدیدها مقدار 14 هزار و 47 کیلوگرم گوشت به علت عدم قابلیت مصرف ضبط شده است.

وی افزود: در این مدت شش هزار و 704 مورد بازرسی از مراکز عرضه گوشت سفید( مرغ و ماهی) صورت گرفته و در طی این بازدیدها مقدار شش هزار و 751 کیلوگرم گوشت سفید به علت عدم قابلیت مصرف ضبط و معدوم شد.

رمضانی اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری از مراکز عرضه سایر فرآورده‌های خام دامی( ضمایم خوراکی، مواد لبنی، تخم مرغ، عسل و ...) نیز 19 هزار و 886 مورد بازرسی به عمل آمده که طی این بازدیدها 182 کیلوگرم ضمایم خوراکی، هزار و 102 کیلوگرم گوشت از کبابی‌ها و رستوران‌ها و نیز 24 هزار و 944 کیلوگرم شیر به دلیل عدم قابلیت مصرف ضبط شده است.

وی در مورد بازرسی بهداشتی از کشتارگاه‌های دام و طیور استان نیز تصریح کرد: در مدت مذکور تعداد 15 هزار و 550 راس گوسفند در کشتارگاه‌های خراسان شمالی پس از ذبح، بازرسی بهداشتی شده که به مقدار 289 هزار و 242 کیلوگرم گوشت بدست آمده اجازه مصرف داده شد و هزار و 961 کیلوگرم گوشت نیز به علت عدم قابلیت مصرف ضبط و معدوم گردید.

این مسئول اضافه کرد: در این مدت 15 هزار و 150 راس بز نیز در کشتارگاه‌های استان پس از ذبح، مورد بازرسیی بهداشتی قرار گرفته که در طی آن مقدار 240 هزار و 509 کیلوگرم گوشت اجازه مصرف داده شده و مقدار 291 کیلوگرم نیز ضبط شده است.

به گفته وی در شش ماهه نخست سال جاری تعداد پنج هزار و 539 راس گاو و گوساله در کشتارگاه‌های استان بعد از ذبح، بازرسی بهداشتی شده که در پی آن مقدار یک میلیون و 94 هزار و 215 کیلوگرم گوشت اجازه مصرف داده شده و هشت هزار و 424 کیلوگرم آن نیز ضبط و معدوم شد.

حمید رمضانی تصریح کرد: در این مدت تعداد 17 نفر شتر در کشتارگاه‌های استان بعد از ذبح، مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفتند که تمامی گوشت حاصله به مقدار دو هزار و 170 کیلوگرم اجازه مصرف داده شد.

وی افزود: در مدت مذکور در کشتارگاه‌های طیور استان تعداد دو میلیون و 278 هزار و 426 قطعه طیور بعد از کشتار، بازرسی بهداشتی شده که تعداد هشت هزار و 260 قطعه آن ضبط شده است.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی اظهار داشت: بر این اساس در طی بازرسی‌های به عمل آمده از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی و کشتارگاه‌های دام و طیور استان در مجموع 74 تن و 222 کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی به علت عدم قابلیت مصرف ضبط و معدوم شده است.