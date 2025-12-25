حبس ابد برای ۱۱ جاسوس صهیونیست در تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع قضائی تونس اعلام کردند که ۱۱ متهم پرونده ترور محمد الزواری به حبس ابد محکوم شده اند. بر اساس این گزارش، این حکم پس از برگزاری جلسه دادگاه در شعبه جنایی ویژه رسیدگی به پرونده‌های تروریسم در دادگاه بدوی تونس صادر شد.



مختار الجماعی عضو تیم وکلای مدافع دادگاه اعلام کرد که تمامی متهمان در زمان صدور حکم غیابی بوده و همگی در وضعیت فرار قرار دارند.



بر اساس اعلام دستگاه قضائی تونس، ۱۱ متهم با اتهام قتل عمد محمد الزواری محاکمه شدند. در میان آنان، دو تبعه بوسنیایی به نام‌های اریک ساراک و آلان کامزیتش به عنوان عاملان مستقیم ترور معرفی شده‌اند. همچنین شش تبعه خارجی دیگر و سه شهروند تونسی نیز در این پرونده متهم شناخته شده‌اند.



محمد الزواری در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶، در سن ۴۹ سالگی، مقابل منزلش در شهر صفاقس در جنوب تونس در حال سوار شدن به خودروی خود ترور شد. مهاجمان با شلیک ۲۰ گلوله این مهندس تونسی را به قتل رساندند. او در زمان ترور، روی پروژه‌ای دانشگاهی برای اخذ مدرک دکتری در زمینه ساخت زیردریایی بدون سرنشین فعالیت می‌کرد.



پس از این ترور، جنبش حماس اعلام کرد که الزواری از اعضای گردان‌های قسام، شاخه نظامی این جنبش، بوده و بر پروژه توسعه پهپادهای «ابابیل ۱» نظارت داشته است.



حماس در همان زمان، سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی (موساد) را به دست داشتن در این ترور متهم کرد.



بر اساس اعلام قسام، پهپادهای طراحی شده توسط الزواری در جریان عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مورد استفاده قرار گرفتند. قسام با انتشار ویدئویی، تصاویری از به‌کارگیری این پهپادهای انتحاری را نمایش داد که پس از پرواز، به اهداف تعیین شده اصابت کرده و منفجر می‌شوند.



پهپاد «الزواری» نخستین‌بار در سال ۲۰۱۵ به‌عنوان پهپاد شناسایی معرفی شد و اولین حضور عملیاتی آن به ۱۹ مه ۲۰۲۱ در جریان نبرد سیف القدس بازمی‌گردد. این پهپاد با حمل مهمات انفجاری سبک و برخورداری از اندازه کوچک و رد حرارتی پایین، قابلیت نزدیک شدن به هدف بدون شناسایی و انجام عملیات با دقت بالا از راه دور را دارد.