۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

کشف قتل نوجوان ۱۴ ساله در نهاوند؛ قاتل ۱۶ ساله دستگیر شد

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف قتل نوجوان ۱۴ ساله اهل بخش گیان و دستگیری قاتل ۱۶ ساله او توسط پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محرم خوش‌روش در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی کشف جسد یک نوجوان ۱۴ ساله در باغات بخش گیان نهاوند در اواخر آذر ماه سال جاری، تحقیقات ویژه‌ای توسط پلیس و دستگاه قضائی آغاز شد.

وی افزود: با دستور ویژه دادستانی و بررسی‌های فنی کارآگاهان پلیس آگاهی در محل، وقوع قتل محرز و پیگیری برای دستگیری قاتل در دستور کار تیم ویژه پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی نهاندان تصریح کرد: پس از اقدامات گسترده اطلاعاتی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، قاتل این نوجوان شناسایی و امروز در عملیاتی موفق در یکی از استان‌های غربی کشور دستگیر شد.

سرهنگ خوش‌روش خاطرنشان کرد: متهم ۱۶ ساله در بازجویی‌های پلیس به ارتکاب قتل اعتراف و علت آن را اختلافات شخصی عنوان کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد کامل حادثه ادامه دارد.

