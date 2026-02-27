به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین؛ رسانه‌های رسمی تونس اعلام کردند که علی العریض، نخست‌وزیر سابق تونس، امروز جمعه به اتهام تسهیل سفر تروریست های تونسی به سوریه در طول دهه گذشته، به ۲۴ سال زندان محکوم شد.

العریض از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، در دوره پرآشوب پس از انقلاب مردمی ۲۰۱۱ در تونس، سمت نخست‌وزیری را بر عهده داشت.

العریض که از سال ۲۰۲۲ در بازداشت به سر می‌برد، در جلسه دادگاه روز پنجشنبه به دادگاه گفت: من بی‌گناهم. من مورد ظلم، سوءاستفاده و ناسپاسی قرار گرفته‌ام.

پرونده مربوط به العریض شامل ۷ متهم دیگر، از جمله مقامات سابق وزارت کشور بود. خبرگزاری دولتی به نقل از یک مقام قضایی گزارش داد که احکام آنها بین ۳ تا ۲۴ سال زندان است.

پس از انقلاب مردمی ۲۰۱۱، صدها تونسی برای پیوستن به گروه تروریستی داعش و جنگیدن در کنار آن ها، به سوریه، عراق و لیبی سفر کردند.

عبد الکریم العبیدی رئیس سابق تیم حفاظت هواپیما، سیف الدین الرایس سخنگوی سازمان انصار الشریعه و تعدادی دیگر از شخصیت های برجسته تونسی در این پرونده متهم شده اند.

دادگاه عالی تونس علی العریض را به ۲۴ سال زندان، فتحی بلدی را به ۲۲ سال زندان و عبد الکریم العبیدی را به ۲۲ سال زندان محکوم کرد. نور الدین قندوز، لطفی الهمامی، هشام السعدی، سامی الشعار و سیف الدین الرایس از دیگر متهمان این پرونده هستند.