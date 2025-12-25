  1. دين، حوزه، انديشه
برنامه‌های حرم عبدالعظیم در شب لیله الرغائب

حرم عبدالعظیم حسنی (ع) در شب لیله الرغائب برنامه های ویژه مناجات خوانی و انس با قرآن را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین شب جمعه از ماه رجب‌المرجب که مشهور به لیلة‌الرغائب است، سه‌هزار و دویست و شصت و هفتمین محفل انس با قرآن حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در شبستان امام خمینی (ره) این آستان مقدس برگزار می‌شود.

محمدحسن حسن‌زاده و مسعود وادی‌پور قاریان این محفل هستند و محراب مهربانی، حافظ قرآن نیز به ارائه محفوظات خود خواهد پرداخت.

در انتهای این محفل که ساعت ۲۰:۳۰ و با اجرای حامد رشید السادات برگزار خواهد شد، به تعدادی از حضار نیز به قید قرعه جوایزی اهدا می‌شود.

مراسم نوحه خوانی از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی با نوای سید محمدرضا نوشه ور برگزار خواهد شد.

مراسم قرائت دعای کمیل و روضه خوانی نیز از ساعت ۲۲ الی ۲۴ با نواحی محمدرضا طاهری، حسین طاهری و علیرضا طاهری نیز امشب در شبستان اصلی حرم عبدالعظیم برگزار می‌شود.

همچنین مناجات شب لیله الرغائب همراه با قرائت دعای کمیل از ساعت ۲:۳۰ بامداد در مسجد جامع حرم عبدالعظیم حسنی با نوای علی قربانی برگزار می‌شود.

سیده فاطمه سادات کیایی

