به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست شورای قضائی استان با اشاره به اقدامات صورتگرفته در راستای سند تحول قضائی اظهار کرد: با قضازدایی از پروندههای فک پلاک خودرو در سال ۱۴۰۱، از ورود ۱۲ هزار فقره پرونده جلوگیری شد؛ در حالی که در صورت عدم اجرای این اقدامات، سالانه بیش از ۲۰ هزار پرونده در این بخش تشکیل میشد.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، موجودی کل پروندههای شعب دادگستری استان ۴۶ درصد کاهش یافته است؛ این کاهش در دادگاههای تجدیدنظر ۶۲ درصد و در دادگاههای کیفری یک ۶۴ درصد بوده است.
دهقانی ادامه داد: در همین مدت، بیش از ۶۵ درصد پروندههای معوق و مسن تعیین تکلیف شد که این امر موجب تسریع در رسیدگیها، رفع اطاله دادرسی و کاهش حجم کاری همکاران قضائی گردید.
رئیسکل دادگستری خوزستان همچنین به طراحی دو سامانه تخصصی در دادگستری استان اشاره کرد و گفت: این سامانهها با هدف نظارت مستمر و هوشمند بر عملکرد شعب ایجاد شدهاند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت رسیدگیها خواهند داشت.
