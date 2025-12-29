به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی عصر امروز دوشنبه در نشست شورای معاونان دادگستری استان خوزستان بر ضرورت برنامهریزی جامع برای سال آینده تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات مؤثر در مدیریت پروندهها و کاهش معوقات گفت: با تلاش همکاران، در ۶ ماهه نخست سال جاری از افزایش موجودی پروندهها جلوگیری شد. برنامهریزی سه ماهه پایانی سال نیز باید با هدف تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن، اتقان آرا و تسریع در رسیدگی به امور مراجعین تدوین و اجرا شود.
دهقانی همچنین بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای داوری تخصصی تأکید کرد و افزود: ارجاع پروندههای دارای شرط داوری به مؤسسات داوری تخصصی نقش مهمی در کاهش بار دادگاهها و تسهیل حل اختلافات دارد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر شفافیت حداکثری در فرآیندها و دقت در گزارشدهی آماری خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما ارائه خدمات قضائی با بالاترین کیفیت و جلب رضایت مردم استان خوزستان است و باید تمام تلاشها در این مسیر متمرکز شود.
