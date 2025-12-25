به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق در اظهاراتی با تاکید بر وحدت جامعه و تقویت جایگاه عراق به عنوان یک عرصه واحد ابراز داشت که عراق نیازی به عادی‌سازی ندارد.

نخست‌وزیر عراق در اظهاراتش خاطرنشان کرد که «عادی‌سازی» واژه‌ای است که در قاموس مردم کشورش وجود ندارد.

السودانی در سخنرانی خود در مراسم عشای ربانی کریسمس در کلیسای مار یوسف افزود که یادآوری میلاد مسیح، تأکید مضاعفی بر قدرت بافت منسجم جامعه عراق است. وی تأکید کرد که دولت با تمام توان خود برای حفظ و حمایت از نمادهای وحدت تلاش می‌کند.

وی همچنین توضیح داد که عراق برای تقویت جایگاه خود به عنوان یک عرصه ثبات تلاش می‌کند.