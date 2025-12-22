به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، یکی از نمایندگان سابق مجلس عراق امروز دوشنبه با بیان اینکه دوره آتی سیاسی در کشورش با توجه به چالشهای پیچیده داخلی و خارجی دشوار خواهد بود، تأیید کرد که در چارچوب هماهنگی گروه های شیعه عراقی توافق اولیه درباره یک نامزد خاص برای نخست وزیری بعدی وجود دارد.
«عباس سروط» در مصاحبه با بغداد الیوم افزود: در واقع در میان نیروهای چارچوب هماهنگی بر سر یک چهره خاص برای رهبری مرحله بعدی توافق وجود دارد، اما این بدان معنا نیست که مسیر پیش رو آسان خواهد بود. عراق با توجه به چشمانداز منطقهای و بینالمللی در حال تغییر و بحران های داخلی، دوران حساسی را پشت سر میگذارد.
وی تصریح کرد: نخستوزیر بعدی عراق باید از انعطافپذیری بالایی در مدیریت بحران، بهویژه در مورد بحران مالی و کسری قابل توجه، و همچنین توانایی مدیریت فشارها و چالشهایی که مرحله بعدی تحمیل خواهد کرد، برخوردار باشد.
سروط اظهار داشت: پس از اتمام انتخاب رئیس مجلس و رئیسجمهور عراق، رئیسجمهور یک نامزد را برای تشکیل کابینه مأمور خواهد کرد. مسئله توافق درباره این نامزد حل و فصل خواهد شد، اما مهمترین چیز این است که او توانایی هدایت کشور به سمت امنیت در میان مسائل پیچیده و دشوار موجود را داشته باشد.
اظهارات این نماینده سابق مجلس عراق در حالی است که یک منبع آگاه گزارش داد که چارچوب هماهنگی شیعیان امروز دوشنبه جلسهای را برای بحث در مورد انتخاب نخست وزیر بعدی برگزار کرده است.
این منبع به بغداد الیوم گفت که این جلسه که در دفتر «همام حمودی» برگزار شد، سازوکارهای انتخاب نخست وزیر بعدی را مورد بحث قرار داده و مسیرهای سیاسی را با توجه به الزامات قانون اساسی فعلی بررسی خواهد کرد.
به گفته این منبع، شرکتکنندگان در نشست چارچوب هماهنگی همچنین درباره وضعیت عمومی کشور و تازه ترین تحولات منطقه و تأثیر آن بر امور عراق بحث خواهند کرد.
تمام این تحولات در حالی رخ میدهد که نیروهای سیاسی و احزاب عراقی به دنبال نهایی کردن انتصاب رؤسای سه گانه و تشکیل دولت جدید هستند، به ویژه با توجه به اینکه اولین جلسه مجلس جدید به درخواست رئیس جمهور برای ۲۹ دسامبر برنامهریزی شده است.
