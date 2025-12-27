سفیر تهران در بغداد خبر داد؛ تحرکات جاسوسی آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق در گفتگو با شبکه عراقی دجله تاکید کرد که هواپیماهای آمریکایی دست به رصد و اقدامات شناسایی علیه ایران از داخل عراق می‌زنند.

سفیر ایران اضافه کرد: ما آمادگی خود را برای مقابله با هر اقدامی از سوی رژیم صهیونیستی مجدداً به دست آورده‌ایم.

نیروهای مقاومت عراق

وی همچنین در خصوص نیروهای مقاومت عراق گفت: توصیف این نیروها به نیروهای نیابتی ایران توهین به آنها است. ما از این نیروها در دوره مبارزه با داعش حمایت کردیم و ارتباط با آنها به این معنی نیست که نیروهای نیابتی ایران هستند. گروه‌هایی که از آنها خواسته شده سلاح شان را محدود کنند نگرانی‌هایی در خصوص پیامدهای این اقدام دارند. روابط ما با این گروه‌ها از دیرباز بوده اما آنها به مرحله‌ای رسیده‌اند که خودشان تصمیم گیرنده هستند. ما به خواسته‌های دولت عراق احترام می‌گذاریم و با هر آن چیزی که حقوق مقاومت را حفظ کند تعامل می‌کنیم.

ارتباط ایران با احزاب سیاسی و اقلیم کردستان عراق

آل صادق در خصوص حمایت از نظام کنونی عراق تاکید کرد: ایران آماده است از نظام سیاسی عراق در برابر سقوط در صورتی که از تهران درخواست رسمی شود حمایت کند. ما با تمام احزاب سیاسی روابط دوستانه داریم و انتخابات در این کشور هوشیاری مردم را نشان داد.

وی درباره روابط با اقلیم کردستان عراق نیز گفت: این روابط خوب است و سفرهای ما در جریان است. موضع اقلیم کردستان عراق در قبال جنگ ۱۲ روزه شرافتمندانه بود.

آل صادق در خصوص اموال ایران در بانک‌های عراق گفت: ما دارایی‌هایی نزد بانک‌های عراق داریم که نمی‌توانیم برداشت کنیم. در دولت السودانی به بخش زیادی از اموالمان که پیشتر نتوانسته بودیم آنها را برداشت کنیم دست پیدا کردیم.

دور دوم نخست وزیری السودانی

وی درباره دور دوم نخست وزیری السودانی گفت: تصمیم گیری در این خصوص به خود عراقی‌ها بستگی دارد. ما از توافق بر سر ساختار دولت آتی حمایت می‌کنیم. همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند ما خواهان عراقی قدرتمند و با شکوه هستیم. ما خواهان دولتی هستیم که منافع عراق و ایران را در نظر داشته باشد. عراق در سیاست خارجه ما اولویت دارد.

آل صادق اضافه کرد: تبادلات تجاری ما با عراق طی سال گذشته به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسید و البته به این سطح راضی نیستیم. آمریکا مانع رسیدن دلار به دست تاجران عراقی که با ایران تجارت می‌کنند می‌شود. این کشور نقش مهمی در اقتصاد ایران در سایه تحریم‌ها ایفا می‌کند.

وی بیان کرد: ما خواهان یک توافق امنیتی از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس هستیم. موضع عراق در قبال عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی مشخص است و این مسأله در این کشور جرم محسوب می‌شود. ایران و عراق ۲ قدرت مهم منطقه هستند و مواضعشان در این خصوص کاملاً مشخص است. قطع روابط میان ۲ کشور متصور نیست. اقدام ترامپ در تعیین فرستاده ویژه به عراق غیر قابل توجیه است چرا که بحرانی برای توجیه این اقدام وجود ندارد. واشنگتن به دنبال گفتگو با تهران نیست. کاهش سطح سفارت واشنگتن در بغداد به کاردار باید مورد بررسی قرار بگیرد. سیاست‌های ترامپ در قبال منطقه بی پروا است.

عملیات طوفان الاقصی و محور مقاومت

آل صادق تصریح کرد: عملیات طوفان الاقصی یک واکنش طبیعی به محاصره اعمال شده علیه نوار غزه محسوب می‌شود. با وجود تغییرات منطقه‌ای، محور مقاومت همچنان یک بازیگر فعال در منطقه است. محور مقاومت تبدیل به یک شبکه در هم تنیده شده که باعث وارد آوردن آسیب به رژیم صهیونیستی شده است. این ارتباط میان نیروهای مقاومت حتی بعد از سقوط نظام سوریه ادامه دارد.

وی درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز گفت: ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. اتهام زنی به کشورمان در این خصوص دروغ است چرا که در ایران فتواهایی در خصوص حرام بودن ساخت سلاح هسته‌ای صادر شده است.