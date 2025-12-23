  1. بین الملل
عصائب اهل الحق: سلاح را تحویل نمی دهیم و از مقاومت عقب نشینی نمی کنیم

سخنگوی نظامی جنبش عصائب اهل الحق، دوشنبه شب با تأکید بر پایبندی این جنبش به «سلاح و مقاومت» اعلام کرد که این موضوع «سیاسی نیست» و به هیچ‌وجه قابل مذاکره نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شفق نیوز، جواد الطلیباوی، سخنگوی نظامی عصائب اهل الحق در بیانیه‌ای تأکید کرد: همگان بدانند که در فرهنگ ما جایی برای تحویل سلاح، چشم‌پوشی از مقاومت یا غفلت از توطئه‌هایی که دشمنان علیه ما طراحی می‌کنند؛ وجود ندارد.

وی گفت: این مسئله نه یک موضوع سیاسی است و نه بند قابل مذاکره، بلکه عقیده‌ای مبتنی بر حاکمیت، تضمین‌کننده تصمیم‌گیری مستقل و سپر عزت است که نه با فشار شکسته می‌شود و نه با دیکته‌ها معامله خواهد شد و هرکس بر خلاف این گمان کند، ما را نشناخته است.

وی افزود: شعار همیشگی ما، ثابت، دائمی و مستمر است؛ هر زمان که از ما خواسته شود، ما حافظان این میهن، آماده دفاع از آن و فدا کردن جان‌هایمان در راه وطن و سازندگان این کشور هستیم.

سخنگوی نظامی عصائب اهل الحق افزود: ما همچنین در مسیر درست برای عراقی قدرتمند و دولتی موفق گام برمی‌داریم.

این در حالی است که چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق دوشنبه شب در جلسه دوره‌ای شماره (۲۵۵) در دفتر همام حمودی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این گروه بر موضع ثابت خود در حمایت از انحصار سلاح در اختیار دولت و در چارچوب یک طرح ملی جامع و سازوکارهای حقوقی روشن که به تقویت حاکمیت دولت، حفظ امنیت و ثبات و تأمین منافع عالی عراق منجر می‌شود، تأکید دارد.

