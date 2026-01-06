به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفر شهرستانی صحنه، با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این شهرستان اظهار کرد: صحنه به‌درستی «باغ‌شهر ایران» نام گرفته و باید بیش از گذشته به گردشگران معرفی شود.

وی با بیان اینکه صحنه در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و تاریخی ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد، افزود: برنامه‌ها و مصوبات باید با اولویت این سه محور دنبال شود و هرچند سایر بخش‌ها نیز مهم هستند، اما با توجه به محدودیت منابع مالی ناچار به اولویت‌بندی و تمرکز بر موضوعات اثرگذارتر هستیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به وضعیت کالبدی شهر صحنه گفت: استخوان‌بندی این شهر مناسب است و سرانه فضای سبز و طبیعی آن در ردیف شهرهای برتر کشور قرار دارد و وظیفه ما حفاظت، صیانت، ساماندهی و در عین حال توسعه این ظرفیت‌هاست.

حبیبی افزود: بخش عمده‌ای از فضای سبز صحنه مبتنی بر طبیعت خدادادی است که باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود تا مردم بیشترین بهره را ببرند، بدون وارد شدن آسیب به ساختار طبیعی و درختان و این اقدامات باید در قالب طرح و با نظر مشاوران انجام شود.

وی با بیان اینکه امکان اجرای طرح «شهر هوشمند» در صحنه وجود دارد، تصریح کرد: زیرساخت‌ها و شرایط لازم فراهم است و می‌توان در بازه زمانی کوتاه، صحنه را به شهر هوشمند تبدیل کرد که این موضوع هم برای شهروندان و هم برای دستگاه‌های خدمات‌رسان اهمیت بالایی دارد.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از پیگیری فرماندار، معاونان استانداری و مدیران کل گفت: تحقق حدود ۸۰ درصدی مصوبات سفر شهرستانی حاصل پیگیری‌های مستمر و اقدامات پشت‌صحنه‌ای است که انجام شده است.

وی با اشاره به وجود پروژه‌ها و واحدهای صنعتی بزرگ در صحنه بیان کرد: طرح‌هایی مانند ذوب‌آهن شهدای صحنه، شرکت ایلیا ذرت و مجموعه هزار دشت سینا با سرمایه‌گذاری‌های کلان اجرا شده‌اند اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند، چراکه ظرفیت بالایی برای تولید و اشتغال دارند.

حبیبی از معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خواست ظرف ۱۰ روز آینده با حضور در شهرستان صحنه و همراهی مدیران کل و بانک‌های مرتبط، تمامی ابعاد این پروژه‌ها را بررسی و گزارش جامع ارائه دهد تا تصمیمات لازم در سطح استانی یا ملی اتخاذ شود.

استاندار کرمانشاه همچنین بر تعیین تکلیف زمین مرکز درمانی دینور، تأمین آمبولانس این مرکز تا پایان سال توسط دانشگاه علوم پزشکی، حل اختلاف اراضی اوقافی دستگاه‌ها با کمیته امداد، پرداخت خسارت‌های مربوط به سد قشلاق و تسریع در تکمیل این سد تأکید کرد.

وی تهیه سند گردشگری شهرستان صحنه را ضروری دانست و گفت: اداره‌کل میراث فرهنگی باید هرچه سریع‌تر این سند را تدوین کند تا تخصیص اعتبارات و اقدامات اجرایی در چارچوبی مشخص انجام شود.

حبیبی در پایان بر اجرای یادمان شهید قلیوند در محل پادگان ابوذر تأکید کرد و افزود: همه ما به شهدا بدهکاریم و اجرای این یادمان یک وظیفه فرهنگی و ارزشی است و همچنین خواستار پیگیری مسائل مربوط به مسجد جامع با همراهی دستگاه‌هایی همچون راه و شهرسازی و شهرداری شد.