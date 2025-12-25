به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه پیش از ظهر پنج‌شنبه در جریان سفر به بخش فیروزآباد، با همراهی فضل الله رنجبر و محمد رشیدی نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، از واحد تولید نهال کشت‌بافتی «تجارت کشاورز» بازدید و مسائل و مشکلات این مرکز را بررسی کرد.

وی در جریان بازدید از این واحد دانش‌بنیان، با ظرفیت تولید سالانه دو میلیون نهال، ضمن آشنایی با فرایند تولید، بر ضرورت رفع موانع و حمایت از توسعه تولید سالم و پایدار تأکید کرد.

این واحد با بهره‌گیری از روش کشت بافت، نهال‌هایی کاملاً سالم و عاری از بیماری‌های ویروسی، باکتریایی و قارچی تولید می‌کند که پس از طی مراحل استاندارد، به نهالستان‌ها و باغداران منطقه منتقل می‌شوند.

با وجود ظرفیت کامل سه اتاق فیتوترون و تولید سالانه دو میلیون نهال، شرایط فعلی تولید به دلیل مشکلات زیرساختی و کمبود نیروی متخصص به حدود ۶۵۰ هزار نهال در سال کاهش یافته است.

استاندار کرمانشاه در جریان بازدید، به چالش‌های تأمین برق و عدم فروش کافی نهال‌ها اشاره کرد که سبب بروز مشکلات مالی برای سرمایه‌گذار شده است. مبین اعلام کرد که این مسائل از طریق تماس تلفنی با معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی نیز پیگیری شد تا راهکارهای حمایتی در دستور کار قرار گیرد.

حبیبی با تأکید بر نقش واحدهای تولیدی دانش‌بنیان در توسعه کشاورزی سالم و اشتغال‌زایی در استان، دستورات لازم برای ارائه تسهیلات، رفع موانع و حمایت دولت از این واحدها را صادر کرد و بر استمرار بازدیدهای میدانی و پیگیری مشکلات تولیدکنندگان تاکید نمود.