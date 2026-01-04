به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در نشست بررسی مطالبات توسعه استان با اشاره به اقدامات مطالعاتی انجامشده در برخی دستگاهها، اظهار کرد: این اقدامات زمانی به نتیجه میرسد که در قالب اسناد رسمی، دقیق و قابل اتکا تدوین شود؛ اسنادی که در آن ضرورت طرح، شیوه اجرا، زمانبندی، منابع مالی، دستگاههای مسئول و میزان اثرگذاری بهروشنی مشخص باشد.
استاندار کرمانشاه افزود: وجود سند مدون، دستگاهها را نسبت به اجرای برنامهها متعهد میکند و مسیر حرکت توسعهای استان را شفاف، هدفمند و قابل سنجش میسازد.
وی با اشاره به طرح تأسیس صندوق توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر، این موضوع را دارای نقش مؤثر در احیای هنرهای بومی و سنتی استان دانست و گفت: تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر نیازمند حمایت وزارتخانههای مربوطه است و این حمایت تنها با ارائه اسناد مستدل، قوی و مبتنی بر تحلیل دقیق محقق میشود.
حبیبی تصریح کرد: اسناد توسعهای باید بهگونهای تدوین شوند که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای کرمانشاه، قابلیت الگو شدن در سطح ملی را نیز داشته باشند و حتی میتوان هر موضوع را در قالب سند یا کتابچهای مستقل برای پیگیری در سطوح ملی آماده کرد.
استاندار کرمانشاه در ادامه به ضرورت تدوین سند اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی اشاره کرد و گفت: این سند باید وضعیت موجود استان را بهصورت کمی و کیفی مشخص کند، اهداف کاهش بیکاری را روشن سازد و مسیر جذب فارغالتحصیلان به بازار کار را بهطور شفاف تبیین کند.
وی افزود: ترکیب اشتغال در بخشهای خدمات، کشاورزی و صنعت باید مبتنی بر برنامهریزی دقیق و متناسب با نیازهای واقعی استان باشد تا اثربخشی لازم را داشته باشد.
حبیبی سامانه گرمسیری را از پروژههای راهبردی کرمانشاه دانست و اظهار کرد: این طرح علاوه بر نقشآفرینی در توسعه کشاورزی و اشتغال، جایگاه استان را در تولید محصولات کشاورزی ارتقا داده است، اما برای تداوم بهرهوری آن، ایجاد ساختار مدیریتی پایدار پس از اتمام پروژه ضروری است.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: پس از پایان اجرای پروژههای زیرساختی، اگر ساختار مشخصی برای نگهداری و بهرهبرداری ایجاد نشود، این طرحها به مرور دچار فرسودگی میشوند، از این رو ایجاد یک ساختار مستقل، چابک و مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین پایدار آب شرب را اولویت اصلی استان دانست و گفت: موضوع اتصال سامانهها به آب شرب در دستور کار قرار گرفته و با طرح آن در شورای عالی آب، امیدواریم این دغدغه اساسی مردم به نتیجه برسد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقشآفرینی بخش خصوصی در توسعه استان، به موضوع ایجاد شهرک سلامت اشاره کرد و افزود: این طرح باید در قالب سندی مشخص تعریف شود و ادارهکل منابع طبیعی مکلف است نقاط مناسب را برای مکانیابی معرفی کند تا فرآیند جذب سرمایهگذار آغاز شود.
وی همچنین از پیگیری ایجاد پژوهشگاه سلامت، دانشکده فناوریهای نوین و هوش مصنوعی و توسعه تولید داروهای خاص و نایاب در استان خبر داد و گفت: این اقدامات آیندهدار بوده و میتواند با اختصاص بخشی از شهرکهای صنعتی به صنعت دارویی، زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی را فراهم کند.
حبیبی در پایان با قدردانی از نگاه توسعهمحور مدیران و کارشناسان، تأکید کرد: پیگیری منسجم برنامهها بر پایه اسناد دقیق، نقش تعیینکنندهای در تحقق توسعه پایدار و آینده اقتصادی استان کرمانشاه خواهد داشت.
