۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

توسعه زیرساخت ارتباطی ثبت احوال در دستور کار استان کرمانشاه

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه بر لزوم تأمین زیرساخت‌های ارتباطی و تجهیزات اداری ثبت احوال به‌ویژه در شهرستان‌های مرزی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ظهر شنبه در جریان بازدید از اداره‌کل ثبت احوال استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اظهار کرد: ثبت احوال باید در اولویت تأمین زیرساخت‌های ارتباطی و تجهیزات اداری قرار گیرد، به‌ویژه در شهرستان‌هایی که با محدودیت مواجه‌اند.

وی افزود: در حوزه توسعه فیبر نوری و زیرساخت‌های ارتباطی، اقدامات مؤثری با همکاری شرکت مخابرات انجام شده که جای قدردانی دارد و پیگیری‌ها برای تکمیل این زیرساخت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه همچنین از پیگیری تأمین تجهیزات اداری برای اداره‌کل ثبت احوال و ادارات تابعه به‌ویژه در شهرستان‌های ثلاث باباجانی و سرپل‌ذهاب خبر داد و تصریح کرد: این موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری است و حمایت لازم صورت خواهد گرفت.

حبیبی در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به افزایش آمار ولادت و ازدواج در استان خاطرنشان کرد: افزایش این شاخص‌ها مایه امید، نشاط و آینده‌سازی برای کشور است و می‌تواند نقش مهمی در پویایی اجتماعی استان داشته باشد.

وی در پایان گفت: در جریان این بازدید، از سند شاخص شهدای استان کرمانشاه شامل سردار سرتیپ پاسدار محمد سعید ایزدی معروف به حاج رمضان و سردار سرتیپ دوم کیومرث پورهاسمی معروف به حاج هاشم به مناسبت سوم دی‌ماه و روز ملی ثبت احوال رونمایی شد.

