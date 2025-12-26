به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از پروژهها و فضاهای شهری، صبح جمعه از شهربازی فانفار بازدید و روند اجرای تعهدات مربوط به راهاندازی این مجموعه تفریحی را بررسی کرد.
در این بازدید که با حضور معاون عمرانی استانداری و شهردار کرمانشاه انجام شد، استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر مفاد قرارداد، اعلام کرد: بخش خصوصی طرف قرارداد موظف است به تعهدات خود پایبند بوده و شهربازی فانفار را تا پیش از سال جدید به بهرهبرداری برساند.
حبیبی با بیان اینکه تأخیر در اجرای پروژههای تفریحی قابل قبول نیست، تصریح کرد: در صورت عدم ایفای تعهدات در زمان مقرر، مفاد قرارداد با قاطعیت و بدون اغماض اجرایی خواهد شد تا حقوق شهروندان تضییع نشود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نیاز شهر به فضاهای شاد، ایمن و متناسب با خانوادهها گفت: ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم کردن امکانات تفریحی برای کودکان و نوجوانان، یکی از مطالبات جدی مردم و از اولویتهای مدیریت استان است.
وی افزود: تا زمان انعقاد قرارداد و راهاندازی شهربازی اصلی و بزرگ کرمانشاه، شهربازی فانفار باید هرچه سریعتر آماده بهرهبرداری شود و در اختیار شهروندان قرار گیرد تا بخشی از نیاز تفریحی شهر پاسخ داده شود.
استاندار کرمانشاه در پایان بر استمرار پیگیری میدانی پروژههای شهری تأکید کرد و گفت: مدیریت استان با همکاری شهرداری و دستگاههای مرتبط، روند پیشرفت طرحهای خدماتی و تفریحی را بهطور مستمر دنبال خواهد کرد تا رضایتمندی شهروندان افزایش یابد.
