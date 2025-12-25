به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زارعیان از قطع جریان گاز در ۷۹۷ باغ‌ویلا و سکونت‌گاه غیردائم خبر داد و گفت: این مراکز به دلیل نداشتن سکونت دائم و استفاده فصلی، در چارچوب طرح پایش، کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز طبیعی مشمول قطع گاز شده‌اند.

وی ادامه داد: هدف از این اقدام، حفظ پایداری شبکه گاز در فصل سرد سال است.

مدیرعامل شرکت گاز فارس با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر مصرف گاز در روزهای سرد، افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، بیش از ۶۲۴۷ مورد بازرسی از ادارات دولتی، مراکز عمومی، گرمابه‌ها، استخرهای عمومی و باغ‌ویلاها در استان انجام شده است که در نتیجه آن برای ۵۶۸ مورد اخطار صادر و در ۷۹۷ مورد قطع جریان گاز اعمال شده است.

زارعیان گفت: تنظیم دمای رفاه در ادارات و اماکن عمومی، رعایت الگوی مصرف و پرهیز از استفاده غیرضروری از گاز در اماکن فاقد سکونت دائم، نقش مهمی در تأمین پایدار گاز مشترکان خانگی دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با قدردانی از همراهی مردم استان، تصریح کرد: تداوم پایداری شبکه گاز در فصل زمستان، نیازمند همکاری جدی همه مشترکان، به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان باغ‌ویلاهاست و شرکت گاز استان فارس با هرگونه مصرف خارج از ضوابط و مقررات، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.