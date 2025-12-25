استفاده از کارت سوخت شخصی در فارس به ۷۵ درصد رسید

ابوالحسن دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر از شارژ سهمیه نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی از ابتدای دیماه خبر داد و گفت: با توجه به برودت هوا و ضرورت تأمین سوخت زمستانی، تخصیص سهمیه نفت سفید بر اساس اقلیمهای آبوهوایی استان فارس برنامهریزی و در سامانه درخواست فرآوردههای نفتی (صدف) ثبت شده است.
وی افزود: سرپرستان خانوارهای مشمول میتوانند با مراجعه به سامانه صدف و از طریق کارتهای بانکی، سهمیه تخصیصیافته خود را انتخاب و دریافت کنند.
سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس در ادامه با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در جایگاهها اظهار کرد: پس از اجرای این طرح، تنها ۲۵ درصد از مردم از کارتهای اضطراری جایگاهها استفاده کردهاند و ۷۵ درصد با کارت سوخت شخصی خود سوختگیری کردهاند که نشاندهنده تحقق هدف اصلی طرح است.
دبیری همچنین درباره وضعیت تأمین کپسول گاز در استان فارس گفت: ذخیرهسازی کپسولهای گاز بهطور کامل انجام شده و تمامی شرکتها و عاملان توزیع در آمادگی کامل قرار دارند.
وی تصریح کرد: متقاضیانی که پیشتر در سامانه صدف ثبتنام کردهاند و همچنین متقاضیان جدید میتوانند با ثبت اطلاعات خود در سامانه و مراجعه به عاملان توزیع، بر اساس سهمیه تعیینشده و از طریق کارت و دستگاههای کارت خوان تعریفشده، کپسول گاز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
نظر شما