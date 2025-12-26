  1. استانها
  2. فارس
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

ماجرای قطعی گاز در خوابگاه دانش آموزی عشایری شیراز چه بود؟

ماجرای قطعی گاز در خوابگاه دانش آموزی عشایری شیراز چه بود؟

شیراز-قطعی چندساعته گاز در یک خوابگاه شبانه‌روزی متعلق به مدرسه عشایری حواشی را ایجاد کرد که روابط عمومی شرکت گاز استان فارس این قطعی را ناشی‌از ناایمن بودن وسایل گرمایشی این مکان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه چهارشنبه سوم دی‌ماه چند ساعتی گاز خوابگاه دانش‌آموزی عشایری در شیراز قطع و در پی آن اخباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

شرکت گاز استان فارس اما در جوابیه‌ای به شایعات و حواشی پیرامون این ماجرا واکنش نشان داد.

در اطلاعیه شرکت گاز فارس آمده است:

در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی با عنوان «حمله شبانه شرکت گاز به خوابگاه شبانه‌روزی و قطع گاز»، به آگاهی افکار عمومی می‌رساند:

چهارشنبه شب و در پی تماس تلفنی یکی از ساکنان مستقر در مجتمع رفاهی وابسته به اداره آموزش و پرورش عشایری با مرکز امداد شرکت گاز استان فارس، گزارشی مبنی بر وجود شرایط ناایمن، سرد بودن دودکش‌ها و احتمال انتشار گاز مونوکسیدکربن در فضای بسته اعلام شد.

بلافاصله نیروهای امدادی شرکت گاز در محل حاضر شده و پس از بررسی‌های فنی، ناایمن بودن وسایل گازسوز و وجود خطر جدی برای سلامت و جان ساکنان را تأیید کردند.

بر اساس وظیفه قانونی و ذاتی شرکت گاز در پیشگیری از حوادث و صیانت از جان شهروندان و مطابق ضوابط ایمنی، تجهیزات رگولاتور نصب‌شده روی علمک گاز که به‌صورت مشترک گاز مجتمع رفاهی و خوابگاه شبانه‌روزی دانش‌آموزان دبیرستان عشایری را تأمین می‌کرد، به‌طور موقت جمع‌آوری شد.

بدیهی است در این شرایط، به‌منظور تفکیک مصرف و رفع خطر، گاز خوابگاه دانش‌آموزی شهید بهشتی به‌صورت اضطراری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجدداً وصل شد و تنها بخش مجتمع رفاهی که منشأ خطر انتشار مونوکسیدکربن تشخیص داده شده بود، تا زمان انجام اصلاحات فنی لازم و تأیید مراکز ذی‌صلاح، در وضعیت قطع باقی مانده است.

شرکت گاز استان فارس ضمن تأکید بر اینکه هیچ‌گونه قطع گاز بدون دلیل فنی و ایمنی انجام نمی‌شود، اعلام می‌دارد تمامی اقدامات صورت‌گرفته صرفاً در راستای پیشگیری از بروز حوادث جانی احتمالی، به‌ویژه برای دانش‌آموزان عزیز، انجام شده و هرگونه تعبیر دیگری از این اقدام تخصصی و ایمن‌ساز، نادرست و خلاف واقع است.

این شرکت همواره خود را متعهد به تأمین پایدار گاز در کنار رعایت حداکثری اصول ایمنی می‌داند و از همراهی و همکاری بهره‌برداران برای رفع نواقص ایمنی و جلوگیری از حوادث ناگوار قدردانی می‌کند.

کد خبر 6702239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها