ماجرای قطعی گاز در خوابگاه دانش آموزی عشایری شیراز چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه چهارشنبه سوم دیماه چند ساعتی گاز خوابگاه دانشآموزی عشایری در شیراز قطع و در پی آن اخباری در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
شرکت گاز استان فارس اما در جوابیهای به شایعات و حواشی پیرامون این ماجرا واکنش نشان داد.
در اطلاعیه شرکت گاز فارس آمده است:
در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی با عنوان «حمله شبانه شرکت گاز به خوابگاه شبانهروزی و قطع گاز»، به آگاهی افکار عمومی میرساند:
چهارشنبه شب و در پی تماس تلفنی یکی از ساکنان مستقر در مجتمع رفاهی وابسته به اداره آموزش و پرورش عشایری با مرکز امداد شرکت گاز استان فارس، گزارشی مبنی بر وجود شرایط ناایمن، سرد بودن دودکشها و احتمال انتشار گاز مونوکسیدکربن در فضای بسته اعلام شد.
بلافاصله نیروهای امدادی شرکت گاز در محل حاضر شده و پس از بررسیهای فنی، ناایمن بودن وسایل گازسوز و وجود خطر جدی برای سلامت و جان ساکنان را تأیید کردند.
بر اساس وظیفه قانونی و ذاتی شرکت گاز در پیشگیری از حوادث و صیانت از جان شهروندان و مطابق ضوابط ایمنی، تجهیزات رگولاتور نصبشده روی علمک گاز که بهصورت مشترک گاز مجتمع رفاهی و خوابگاه شبانهروزی دانشآموزان دبیرستان عشایری را تأمین میکرد، بهطور موقت جمعآوری شد.
بدیهی است در این شرایط، بهمنظور تفکیک مصرف و رفع خطر، گاز خوابگاه دانشآموزی شهید بهشتی بهصورت اضطراری و در کوتاهترین زمان ممکن مجدداً وصل شد و تنها بخش مجتمع رفاهی که منشأ خطر انتشار مونوکسیدکربن تشخیص داده شده بود، تا زمان انجام اصلاحات فنی لازم و تأیید مراکز ذیصلاح، در وضعیت قطع باقی مانده است.
شرکت گاز استان فارس ضمن تأکید بر اینکه هیچگونه قطع گاز بدون دلیل فنی و ایمنی انجام نمیشود، اعلام میدارد تمامی اقدامات صورتگرفته صرفاً در راستای پیشگیری از بروز حوادث جانی احتمالی، بهویژه برای دانشآموزان عزیز، انجام شده و هرگونه تعبیر دیگری از این اقدام تخصصی و ایمنساز، نادرست و خلاف واقع است.
این شرکت همواره خود را متعهد به تأمین پایدار گاز در کنار رعایت حداکثری اصول ایمنی میداند و از همراهی و همکاری بهرهبرداران برای رفع نواقص ایمنی و جلوگیری از حوادث ناگوار قدردانی میکند.
