رسانه آلبانیایی: «جادوی» یاسر آسانی همچنان تأثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال شامگاه چهارشنبه ۳ دی رو در روی المحرق بحرین قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر پیروز بازی شود و جواز حضور در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ را به دست آورد. از نکات مهم این بازی می‌تواند به اولین گلزنی اسماعیل قلی زاده و داکنز نازون با پیراهن آبی‌ها و بازگشت یاسر آسانی به روند گلزنی برای استقلال اشاره کرد.

سایت آلبانیایی «balkanweb» در رابطه با گل زیبای یاسر آسانی نوشت: «جادوی» یاسر آسانی همچنان تأثیرگذار است و بار دیگر تماشاگران را مجذوب خود کرد. مهاجم چپ پای تیم استقلال در هفته ششم گروه A لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل تیم المحرق بحرین، گلی بسیار زیبا به ثمر رساند. با حرکتی شبیه به آرین روبن و شوتی دقیق از راه دور، آسانی دروازه حریف را تکان داد و گل سوم تیمش را ثبت کرد.

با این موفقیت، تیم ایرانی با ۸ امتیاز در رده دوم گروه A قرار گرفت. این دومین گل آسانی در لیگ قهرمانان آسیا بود. پس از بازی، مهاجم تیم ملی آلبانی با امتیاز ۷.۶ توسط سایت آماری تخصصی «SofaScore» ارزیابی شد که یکی از بالاترین امتیازها در این مسابقه بود.

با وجود اینکه آسانی جایگاهش در تیم ملی را از دست داده، اما هنوز یک گزینه دیگر برای سیلویینیو، سرمربی تیم ملی آلبانی در بازی مرحله پلی‌آف جام جهانی ۲۰۲۶ در ماه مارس به شمار می‌رود.