حریفان استقلال و سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسیر تیمهای باقیمانده برای رسیدن به افتخار قهرمانی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل ۲۰۲۶–۲۰۲۵ امروز سهشنبه ۹ دی و در مراسم قرعهکشی مرحله حذفی مشخص شد.
این قرعهکشی از ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی و ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC House) در کوالالامپور مالزی برگزار شد و طی آن، ۸ تیم از منطقه غرب و ۸ تیم از منطقه شرق حریفان خود را شناختند.
بر اساس اعلام AFC، تیمهای هر منطقه در دو گلدان قرار میگیرند؛ گلدان اول شامل تیمهای صدرنشین گروهها و گلدان دوم شامل تیمهای دوم گروهها خواهد بود:
منطقه غرب
* گلدان اول: الوصل امارات، الاهلی قطر، الحسین اردن، النصر عربستان
* گلدان دوم: استقلال ایران، آرقه داغ ترکمنستان، فولاد مبارکه سپاهان ایران، الزوراء عراق
منطقه شرق
* گلدان اول: مکآرتور استرالیا، گامبا اوساکا ژاپن، پرسیب باندونگ اندونزی، تمپینس روورز سنگاپور
* گلدان دوم: کونگ آن هانوی ویتنام، راچابوری تایلند، بانکوک یونایتد تایلند، پوهانگ استیلرز کرهجنوبی
طبق قوانین قرعهکشی تیمهایی که در مرحله گروهی با یکدیگر همگروه بودهاند، مقابل هم قرار نخواهند گرفت. این اصل محافظت از گروهها توسط نرمافزار قرعهکشی رعایت میشود و همچنین از بروز بنبست در فرآیند قرعه جلوگیری خواهد شد.
مرحله یکهشتم نهایی این رقابتها در ماه بهمن ۱۴۰۴ برگزار میشود؛ در منطقه غرب طی روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن و ۲۸ و ۲۹ بهمن و در منطقه شرق در تاریخهای ۲۲ و ۲۳ بهمن و ۲۹ بهمن و اول اسفند.
مرحله یکچهارم نهایی در اسفند ۱۴۰۴ پیگیری خواهد شد؛ دیدارهای منطقه غرب در روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفند و ۱۹ و ۲۰ اسفند و مسابقات منطقه شرق در تاریخهای ۱۳ و ۱۴ اسفند و ۲۰ و ۲۱ اسفند برگزار میشود.
مرحله نیمهنهایی نیز در فروردین ۱۴۰۵ انجام خواهد شد؛ نمایندگان منطقه غرب در روزهای ۱۸ و ۲۵ فروردین و تیمهای منطقه شرق در تاریخهای ۱۹ و ۲۶ فروردین به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
در نهایت، رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ با برگزاری دیدار فینال تکحذفی بین نمایندگان غرب و شرق در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.
برنامه دیدارهای این مرحله به شرح زیر است:
* الزورا عراق - الوصل امارات
* آرقه داغ ترکمنستان - النصر عربستان
* سپاهان - الاهلی قطر
* استقلال - االحسین اردن
برنامه گروه شرق نیز به شرح زیر است:
پوهانگ استیلرز کره جنوبی - گامبا اوساکای ژاپن
راتچابوری تایلند - پرسیب باندونگ اندونزی
بانکوک یونایتد تایلند - مکآرتور افسی استرالیا
کونگ آنها نوی افسی ویتنام - تامپینز روورز سنگاپور
