جزئیات قرعه کشی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲/ زمان فینال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال استقلال و سپاهان که دو نماینده کشورمان در فصل جاری رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ هستند با عملکرد خوب خود در مرحله گروهی جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آوردهاند و روز سه شنبه ۹ دی حریف خود را در این مرحله خواهند شناخت.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در این رابطه نوشت:
۱۶ تیم باقیمانده در لیگ قهرمانان آسیا دو (ACL Two) فصل ۲۰۲۵/۲۶ روز سهشنبه ۳۰ دسامبر، ساعت ۱۵ به وقت محلی (۱۱:۳۰ به وقت تهران) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی حریفان خود در مرحله حذفی را خواهند شناخت.
هشت تیم از غرب و هشت تیم از شرق پس از پایان مرحله گروهی که چهارشنبه گذشته به پایان رسید، به مرحله یکهشتم نهایی راه یافتند تا در بیستویکمین دوره مسابقات مردان قاره دوم آسیا شانس قهرمانی خود را حفظ کنند.
در میان تیمهای حاضر، یک تیم برای اولین بار در تاریخ قارهای یعنی کانگ آن هانوی ویتنام حضور دارد و ۹ تیم دیگر نیز برای نخستین بار به این مرحله از ACL Two رسیدهاند: النصر عربستان، الوحدات امارات، الاهلی قطر، استقلال ایران، افسی آرقه داغ ترکمنستان، فولاد مبارکه سپاهان ایران، گامبا اوساکا ژاپن، افسی پوهانگ استیلرز کره جنوبی و راتچابوری تایلند.
در قرعهکشی، تیمها در هر منطقه در دو گروه قرار میگیرند:
* گروه ۱: برندگان گروهها
* گروه ۲: تیمهای دوم
غرب:
* گروه ۱: الوحدات امارات، الاهلی قطر، الحسین اردن، النصر عربستان
* گروه ۲: استقلال ایران، افسی آرقه داغ ترکمنستان، فولاد مبارکه سپاهان ایران، الزورا عراق
شرق:
* گروه ۱: مکآرتور استرالیا، گامبا اوساکا ژاپن، باندونگ اندونزی، تمپاینز راورز سنگاپور
* گروه ۲: کانگ آن هانوی ویتنام، راتچابوری تایلند، بانکوک یونایتد تایلند، افسی پوهانگ استیلرز کره جنوبی
تیمهای حاضر در یک گروه با هم همگروه نخواهند شد و نرمافزار قرعهکشی این قانون را تضمین خواهد کرد و از بروز بنبست احتمالی نیز جلوگیری میکند.
برنامه بازیها:
* یکهشتم نهایی: فوریه ۲۰۲۶ (غرب: ۱۰-۱۱ و ۱۷-۱۸، شرق: ۱۱-۱۲ و ۱۸-۱۹) (غرب: ۲۰ و ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ و ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۴۰۴) (شرق: ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ و ۲۸ و ۲۹ بهمن ۱۴۰۴)
* یکچهارم نهایی: مارس ۲۰۲۶ (غرب: ۳-۴ و ۱۰-۱۱، شرق: ۴-۵ و ۱۱-۱۲) (غرب: ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ و ۲۰ و ۲۱ اسفند ۱۴۰۴)( شرق: ۱۴ و ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ و ۲۱ و ۲۲ اسفند ۱۴۰۴)
* نیمهنهایی: آوریل ۲۰۲۶ (غرب: ۷ و ۱۴، شرق: ۸ و ۱۵)( غرب: ۱۸ و ۲۵ فروردین ۱۴۰۵)( شرق: ۱۹ و ۲۶ فروردین ۱۴۰۵)
* فینال یکمرحلهای «غرب مقابل شرق»: ۱۶ مه ۲۰۲۶( ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)
