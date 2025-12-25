علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار استقلال برابر المحرق بحرین از هفته ششم لیگ سطح دو آسیا که منجر به پیروزی پرگل نماینده ایران برابر حریف شد، گفت: این بازی به خاطر شرایط دو تیم در جدول حساس بود و تیم بحرینی دنبال یک تساوی بود تا بتواند به مرحله بعدی صعود کند اما استقلال فقط برد می‌خواست و همین موضوع کار شاگردان ساپینتو را سخت کرده بود.

استقلال از لبه پرتگاه برگشت

وی با اشاره به شرایطی که استقلال در لیگ برتر داشت گفت: نتایجی که در هفته‌های اخیر کسب شده بود کار استقلال را سخت کرد و اگر می‌باخت وضعیت بدتری هم پیدا می‌کرد. با این حال این برد استقلال را از لبه پرتگاه برگرداند و امیدوارم روند بردها ادامه داشته باشد.

تعویض‌های ساپینتو خوب بود

مهاجم سابق استقلال ادامه داد: هر چند تا دقایق پایانی استقلال تیم برتر بود اما فشارهای تیم المحرق لحظات پراسترسی را رقم زد اما زدن دو گل در دقایق آخر بازی خیال همه را راحت کرد و باعث شد این تیم به راحتی و با بردی مقتدرانه راهی دور بعد شود. البته تعویض‌های ساپینتو هم تأثیرگذار بود که یکی از آنها نازون بود که بعد از مدت‌ها خودی نشان داد و یک گل زد.

ساپینتو و روزهای سخت پیش رو

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ساپینتو در سه جام باید مبارزه کند و روزهای سختی پیش رو دارد. لیگ برتر و لیگ سطح دو آسیا و جام حذفی در انتظار استقلال است و سرمربی آبی پوشان باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند که نتایج مورد نظر را بدست بیاورد. سه تساوی پیاپی در لیگ برتر کار را برای رسیدن به صدر سخت کرده و استقلال باید تنها به برد در بازی‌های بعد فکر کند. درجام حذفی هم قرعه خوبی به استقلال افتاده اگرچه جام حذفی همیشه شگفتی دارد ولی بازیکنان استقلال نباید بازی با پادیاب خلخال را فراموش کنند. حریف اگر دست کم گرفته شود کار برای استقلال سخت خواهد شد و شاید اتفاقاتی رخ دهد که مورد قبول هواداران نباشد.

تغییرات در استقلال ضروری است

موسوی در خصوص خانه تکانی در استقلال گفت: متأسفانه تعدادی از بازیکنان حال حاضر استقلال هیچ کمکی به این تیم نکرده و تنها ضرر مالی داشته اند. بازیکن خارجی وقتی به فوتبال ما می‌آید باید بهتر از بازیکنان داخلی باشد اما متأسفانه بازیکنانی چون جنپو و نازون از بازیکنان ایرانی بسیار ضعیف‌تر هستند و تنها پول خوبی به جیب زده اند البته نباید از نقش دلالان هم به سادگی بگذریم که با مهارت خاص بازیکنان بنجل را به تیم‌های بزرگ قالب می‌کنند. به نیم فصل نزدیک می‌شویم و باید مسولان استقلال به دنبال جذب بازیکنان مورد نظر کادر فنی باشند.

نیاز به چند بازیکن کاملاً مشهود است

کارشناس فوتبال در خصوص جذب بازیکنان جدید برای استقلال در فصل نقل و انتقالات گفت: اول باید امیدوار باشیم که مشکل بسته شدن پنجره نقل و انتقالات استقلال حل شود. استقلال در چند پست به بازیکنان جدید نیاز دارد. ما در خط حمله شرایط خوبی نداریم و مهاجمان استقلال در امر گلزنی ضعیف بودند و نیاز است تا یک یا دو مهاجم چارچوب شناس به استقلال اضافه شوند. در خط هافبک نیاز به یک هافبک خلاق و طراح به چشم می‌خورد. هافبکی که در لحظه بتواند با یک پاس نتیجه را تغییر دهد. در خط دفاع هنوز مشکل دفاعی بطور کامل برطرف نشده و نیاز است تغییری در این خط صورت بگیرد. درون دروازه آدان انتظارات را برآورده نکرد و حضور یک دروازه بان بزرگ نیاز اصلی این روزهای استقلال است.