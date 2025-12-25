نبودن ورزشگاه در تهران مایه تاسف است/ استقلال هوشمندانه المحرق را برد

ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از پیروزی استقلال برابر المحرق بحرین گفت: این تیم در شرایطی قرار داشت که برای صعود به مرحله بعد نیاز به پیروزی داشت و گل زودهنگامی که وارد دروازه حریف کرد شرایط را به سود استقلال تغییر داد. اگر این گل دیرتر به ثمر می رسید کار برای شاگردان ساپینتو سخت می شد. استقلالی ها با هوش بازی کردند و توانستند با مدیریت خوب به مرحله بعد برسند.

وی ادامه داد: بعد از گل استقلال تلاش کرد بازی را نگه دارد اما در نیمه دوم کار سخت شده بود و هر لحظه ممکن بود یک گل شرایط را سخت کند و المحرق را راهی مرحله بعد کند. با این حال در دقایق پایانی دو گلی که استقلال به ثمر رساند خیال همه را برای صعود راحت کرد و شاگردان ساپینتو با یک برد مقتدرانه راهی مرحله بعد شدند.

مهاجم نیاز اصلی استقلال است

کارشناس فوتبال در خصوص جذب بازیکنان جدید گفت : استقلال بیشتر از هر چیزی به یک فوروارد تمام کننده و گلزن نیاز دارد. متاسفانه نازون با وجود این که در بازی با المحرق یک گل زد اما به استقلال کمک نکرد و همه را ناامید کرد. جنپو هم که وینگر است نتوانست دردی را از استقلال دوا کند و نتوانست همانند آسانی تاثیر گذار باشد. در خط دفاع هم کامل نبودیم و نیاز است تغییری در خط دفاعی استقلال صورت بگیرد و درون دروازه هم ادان انتظارات را برآورده نکرد تا نیاز به یک دروان خوب حس شود. در مجموع استقلال به چند تغییر نیاز دارد تا نقاط ضعف خود را برطرف کند.

نبود ورزشگاه در پایتخت جای تاسف دارد

وی در خصوص نبودن ورزشگاه در تهران و سرگردانی استقلال برای انجام بازی با گل گهر هم گفت: سال گذشته هم این مشکل وجود داشت و همچنان ادامه دارد. جای تاسف است که در پایتخت یک ورزشگاه نداریم که استقلال بتواند بازی های خانگی خود را در آنجا برگزار کند. ورزشگاه آزادی همچنان در دست تعمیر است و زمین چمن ورزشگاه شهر قدس هم کیفیت ندارد. در این سال‌ها هیچ ورزشگاه استانداردی در پایتخت ساخته نشده است که میزبان سرخابی ها باشد که این موضوع جای تاسف دارد و باید مسئولان فکری به حال آن بکنند.