۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

رکورد جدید روزبه چشمی با پیراهن استقلال+ عکس

روزبه چشمی مدافع هافبک تیم فوتبال استقلال روز گذشته در مصاف با المحرق بحرین به رکورد ۲۵۰ بازی با پیراهن مقدس تیم فوتبال استقلال رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه استقلال، روزبه چشمی مدافع هافبک تیم فوتبال استقلال روز گذشته در مصاف با المحرق بحرین به رکورد ۲۵۰ بازی با پیراهن مقدس تیم فوتبال استقلال رسید. او که بیش از یک دهه از دوران فوتبال خود را در استقلال پشت سر گذاشته، همواره بازیکنی قابل اتکا در این تیم بوده و از بازیکنان متعصب تاریخ پرافتخار استقلال به شمار می‌رود.

چشمی که کاپیتان استقلال در فصل جاری است، با این تیم موفق به تجربه قهرمانی لیگ، جام حذفی (۲ بار) و سوپر جام شده است و امیدواریم این بازیکن با پیراهن مقدس استقلال، افتخارات متعدد دیگری را هم به ویترین باشگاه استقلال اضافه کند.

    • آبی شاکی IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      3 0
      پاسخ
      پیراهن مقدس؟؟؟!!! بابا حداقل اگر از سایت باشگاه هم می زنید، یک توجهی به این کلمات بکنید...

