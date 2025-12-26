نتایج مسابقات رده بندی و فینال ۵ وزن دوم مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، مسابقات رده بندی و فینال پنج وزن دوم صبح امروز (جمعه) برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:
۶۱ کیلوگرم:
فینال: رضا مؤمنی (مازندران) ۵ – مهدی رحیمی (البرز) ۱
رده بندی:
علی قلی زادگان (تهران) ۳ – علی اصغر سلطانی (سهمیه) ۲
اهورا خاطری (سهمیه) ۴ – علی مؤمنی (سهمیه) ۶
۷۰ کیلوگرم:
فینال: سینا خلیلی (سهمیه) ۱ – ابراهیم الهی (مازندران) ۲
رده بندی:
مرتضی قیاسی (لرستان) ۹ – اشکان مجریان (گلستان) صفر
محمدرضا باقری (سهمیه) ۳ – علی خرمدل (تهران) ۱۳
۷۹ کیلوگرم:
فینال: عادل پناهیان ۲ (سهمیه) – مهدی یوسفی (تهران) ۴
رده بندی:
فریبرز بابایی (مازندران) ۲ – عرفان الهی (سهمیه) ۳
علی غلامی (آذربایجان شرقی) ۱۰ – اسماعیل ظهوریان (خراسان شمالی) صفر
۹۲ کیلوگرم:
فینال: محمدمبین عظیمی (سهمیه) ۷ – ابوالفضل رحمانی (مازندران)، برنده ۷
رده بندی:
هادی شرفبیانی (کردستان) ۹ – سهیل بالی (سهمیه) صفر
جواد فتح خانی (تهران) ۴ – حسین رسولی (همدان) ۳
۱۲۵ کیلوگرم:
فینال: محمد علی تبار (سهمیه) ۲ – مرتضی جان محمد زاده (آذربایجان شرقی) ۵
رده بندی:
سید مهدی هاشمی (مازندران) ۱۱ – سهیل پری نژاد (توابع تهران) صفر
ابوالفضل محمدنژاد (تهران) ۳ – سید رضا چراغی (سهمیه) صفر
