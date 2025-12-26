نتایج مسابقات رده بندی و فینال ۵ وزن دوم مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، مسابقات رده بندی و فینال پنج وزن دوم صبح امروز (جمعه) برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم:

فینال: رضا مؤمنی (مازندران) ۵ – مهدی رحیمی (البرز) ۱

رده بندی:

علی قلی زادگان (تهران) ۳ – علی اصغر سلطانی (سهمیه) ۲

اهورا خاطری (سهمیه) ۴ – علی مؤمنی (سهمیه) ۶

۷۰ کیلوگرم:

فینال: سینا خلیلی (سهمیه) ۱ – ابراهیم الهی (مازندران) ۲

رده بندی:

مرتضی قیاسی (لرستان) ۹ – اشکان مجریان (گلستان) صفر

محمدرضا باقری (سهمیه) ۳ – علی خرمدل (تهران) ۱۳

۷۹ کیلوگرم:

فینال: عادل پناهیان ۲ (سهمیه) – مهدی یوسفی (تهران) ۴

رده بندی:

فریبرز بابایی (مازندران) ۲ – عرفان الهی (سهمیه) ۳

علی غلامی (آذربایجان شرقی) ۱۰ – اسماعیل ظهوریان (خراسان شمالی) صفر

۹۲ کیلوگرم:

فینال: محمدمبین عظیمی (سهمیه) ۷ – ابوالفضل رحمانی (مازندران)، برنده ۷

رده بندی:

هادی شرفبیانی (کردستان) ۹ – سهیل بالی (سهمیه) صفر

جواد فتح خانی (تهران) ۴ – حسین رسولی (همدان) ۳

۱۲۵ کیلوگرم:

فینال: محمد علی تبار (سهمیه) ۲ – مرتضی جان محمد زاده (آذربایجان شرقی) ۵

رده بندی:

سید مهدی هاشمی (مازندران) ۱۱ – سهیل پری نژاد (توابع تهران) صفر

ابوالفضل محمدنژاد (تهران) ۳ – سید رضا چراغی (سهمیه) صفر

۶۱ کیلوگرم: ۱- رضا مؤمنی (مازندران) ۲- مهدی رحیمی (البرز) ۳- علی مؤمنی (سهمیه) و علی قلی زادگان (تهران) ۵- اهورا خاطری (سهمیه) و علی اصغر سلطانی (سهمیه)

۷۰ کیلوگرم: ۱- ابراهیم الهی (مازندران) ۲- سینا خلیلی (سهمیه) ۳- مرتضی قیاسی (لرستان) و علی خرمدل (تهران) ۵- اشکان مجریان (گلستان) و محمدرضا باقری (سهمیه)

۷۹ کیلوگرم: ۱- مهدی یوسفی (تهران) ۲- عادل پناهیان (سهمیه) ۳- عرفان الهی (سهمیه) و علی غلامی (آذربایجان شرقی) ۵- فریبرز بابایی (مازندران) و اسماعیل ظهوریان (خراسان شمالی)

۹۲ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل رحمانی (مازندران) ۲- محمدمبین عظیمی (کردستان) ۳- هادی شرفبیانی (کردستان) و جواد فتح خانی (تهران) ۵- سهیل بالی (مازندران) و حسین رسولی (همدان)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- مرتضی جان محمدزاده (آذربایجان شرقی) ۲- محمد علی تبار (سهمیه) ۳- سید مهدی هاشمی (مازندران) و ابوالفضل محمدنژاد (تهران) ۵- سهیل پری نژاد (توابع تهران) و سید رضا چراغی (سهمیه)