به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، در این نشست، موضوع حضور کشتی‌گیران آزاد و فرنگی در المپیاد استعدادهای برتر به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت. طبق گزارش ارائه‌شده، رشته کشتی بیشترین تعداد شرکت‌کننده را در میان رشته‌های حاضر در این المپیاد به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که جایگاه این رشته را در فرآیند شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی کشور برجسته‌تر کرده است.

سیدمحمد شروین اسبقیان با مثبت ارزیابی کردن این نشست، بر اهمیت برنامه‌ریزی منسجم برای ارتقای کیفی المپیاد استعدادهای برتر در رشته کشتی تأکید کرد و گفت:

تعامل فدراسیون کشتی با حوزه معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای بی‌نظیر است. حضور پرتعداد کشتی‌گیران در المپیاد استعدادهای برتر نشان می‌دهد که این فدراسیون نگاه بلندمدت و آینده‌نگرانه‌ای به مسیر قهرمان‌پروری دارد.

وی افزود: کشتی با این میزان مشارکت، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت و اثربخشی المپیاد استعدادهای برتر ایفا کرده است.

در ادامه علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، این اقدامات را اثرگذار توصیف کرد و گفت:

«برنامه‌های حوزه معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و نگاه ساختاری و حرفه‌ای در دفتر برنامه‌ریزی و دفتر استعدادیابی، منجر به انقلاب در ورزش کشور شده است.»

دبیر تأکید کرد: همین رویکرد باعث شده مسیر شناسایی استعدادها شفاف‌تر، هدفمندتر و قابل ارزیابی باشد و فدراسیون‌ها بتوانند بر اساس آن برای آینده برنامه‌ریزی کنند.