کشتی جهان در تسخیر ایرانی‌ها؛ ۳ کشتی‌گیر در صدر برترین‌ها

با اعلام اتحادیه جهانی کشتی سعید اسماعیلی،غلامرضا فرخی دو ملی‌پوش کشتی فرنگی و رحمان عموزادخلیلی ملی‌پوش کشتی آزاد در صدر برترین‌ها قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام رسمی اتحادیه جهانی کشتی، غلام‌رضا فرخی به عنوان پدیده کشتی سال انتخاب شد. فرخی در ۴ مسابقه قهرمانی بزرگسالان جهان، قهرمانی امیدهای جهان، تورنمنت رنکینگ‌دار زاگرب و بازی‌های هم‌بستگی اسلامی بدون شکست به عنوان قهرمانی دست یافت.

هم‌چنین رحمان عموزادخلیلی و سعید اسماعیلی نیز به‌ترتیب به‌عنوان مسلط‌ترین (برترین) کشتی‌گیران آزاد و فرنگی جهان انتخاب شدند. عموزادخلیلی در سال ۲۰۲۵، رکورد صددرصدی پیروزی را داشت و سعید اسماعیلی نیز با همین رکورد پیروزی، ۱۱ برد شیرین را پشت سر گذاشت.

سیده فرزانه شریفی

