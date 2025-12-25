به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام رسمی اتحادیه جهانی کشتی، غلامرضا فرخی به عنوان پدیده کشتی سال انتخاب شد. فرخی در ۴ مسابقه قهرمانی بزرگسالان جهان، قهرمانی امیدهای جهان، تورنمنت رنکینگدار زاگرب و بازیهای همبستگی اسلامی بدون شکست به عنوان قهرمانی دست یافت.
همچنین رحمان عموزادخلیلی و سعید اسماعیلی نیز بهترتیب بهعنوان مسلطترین (برترین) کشتیگیران آزاد و فرنگی جهان انتخاب شدند. عموزادخلیلی در سال ۲۰۲۵، رکورد صددرصدی پیروزی را داشت و سعید اسماعیلی نیز با همین رکورد پیروزی، ۱۱ برد شیرین را پشت سر گذاشت.
