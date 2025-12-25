اهمیت راهبردی فرآورش آزادگان جنوبی در افزایش تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله زارعی امروز (پنجشنبه، چهارم دی) درآئین افتتاح و راهاندازی دومین ردیف واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی (CTEP) بهعنوان بزرگترین واحد فرآورش نفت و گاز کشور، با اشاره به سابقه ۲۵ ساله شرکت مهندسی و توسعه نفت در اجرای پروژههای کلان صنعت نفت، اظهار کرد: این شرکت مفتخر است یکی از بزرگترین پروژههای توسعه بالادستی کشور را به مراحل پایانی رسانده و به بهرهبرداری برساند؛ پروژهای که تکمیل آن پس از چند سال، اتفاقی مهم در افزایش تولید نفت بهشمار میآید.
وی با اشاره به اهمیت این طرح افزود: پس از سال ۱۳۹۵، این نخستین پروژه بزرگ صنعت نفت در حوزه افزایش تولید است و تحقق یک مگاپروژه یا ابرپروژه در این مقطع زمانی، اهمیت راهبردی بالایی برای صنعت نفت کشور دارد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان اینکه در این طرح برای نخستینبار بومیسازی ساخت لولههای غیر فلزی در دستور کار شرکت مهندسی و توسعه نفت قرار گرفت و خوشبختانه این موضوع اکنون وارد مرحله ساخت شده است، بیان کرد: همچنین تجهیزات اصلی این واحد تخصصی، ازجمله نمکزداها و کورهها در اهواز ساخته شدهاند.
زارعی با اشاره به برنامههای پیشرو اعلام کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، افزایش تولید یک میلیون بشکهای نفت هدفگذاری شده و منطقه غرب کارون به کانون توسعه صنعت نفت در پنج سال آینده تبدیل میشود. توسعه در این منطقه با قدرت ادامه خواهد یافت.
