به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، پس از نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در خصوص صرفه جویی انرژی در پروژههای زیربنایی، گفت: ما در وزارت نفت یک ظرفیت قانونی بسیار مهم تحت عنوان ماده ۱۲ داریم که هم در حوزه افزایش تولید و هم در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی میتواند نقش مؤثری ایفا کند.
وی افزود: در این نشست، اعضای کمیسیون عمران موضوعاتی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، حملونقل و پروژههای عمرانی مطرح کردند و بررسی شد که این دستگاهها به چه شکلی از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده کردهاند و آیا در فرآیند بهکارگیری این ظرفیت قانونی، موانع یا مشکلاتی وجود داشته است یا خیر.
وزیر نفت با بیان اینکه بررسیهای انجامشده منجر به جمعبندیهای مثبتی شد، تصریح کرد: خوشبختانه در این جلسه راهکارهای مناسبی برای تسهیل امور و استفاده بهتر از این ظرفیت قانونی ارائه شد و جمعبندیها به سمتی رفت که بتوانیم فرآیندهای اجرایی را روانتر کرده و بهرهگیری از ماده ۱۲ را گسترش دهیم.
