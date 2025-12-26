به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جودکی، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، از تشدید گشت و پایش‌های شبانه‌روزی در شرایط اضطرار آلودگی هوا طی دو روز گذشته خبر داد و گفت: در این مدت به دو واحد ریخته‌گری و بازیابی فلزات رنگین اخطاریه ابلاغ شد.

جودکی در ادامه با بیان اینکه این گشت‌ها با هدف شناسایی و برخورد با فعالیت‌های آلاینده انجام شده است، اظهار کرد: پایش‌ها در محورهای اصلی و کانون‌های صنعتی از جمله آزادراه ساوه–تهران، اورین، خیرآباد، همدانک، لکه صنعتی گلستان، شهرک‌های صنعتی قلعه‌میر و بهاریه، روستای ریه و جاده شهرستانک انجام شد.

وی افزود: در جریان این گشت‌ها، چهار واحد ریخته‌گری و بازیابی فلزات رنگین مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، دو واحد به دلیل نقص فنی در سیستم‌های کنترل آلایندگی و انتشار دود در بخشی از فرآیند فعالیت، پس از دریافت اخطاریه شفاهی، موقتاً بخش مربوطه را تعطیل کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان تصریح کرد: این واحدها موظف شدند پس از رفع نواقص و اصلاح عملکرد، مراتب را به این اداره اعلام کرده و سپس فعالیت خود را از سر بگیرند.

جودکی همچنین به مشاهده یک مورد پسماندسوزی در لکه صنعتی گلستان اشاره کرد و گفت: به دلیل حجم کم حریق، مأموران اجرایی این اداره نسبت به اطفای آن اقدام کردند.

وی در ادامه از مشاهده دود غلیظ در زمان پایش مرکز انتقال موقت زباله شهر گلستان خبر داد و افزود: بررسی‌ها نشان داد منشأ دود، سوزاندن پسماند در اراضی بایر نصیرآباد در مرز مشترک رباط‌کریم و بهارستان بوده که با هماهنگی فوری با آتش‌نشانی، عملیات اطفا انجام و حریق مهار شد.