  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

پرواز گسترده جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز دمشق

پرواز گسترده جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز دمشق

منابع محلی سوریه از پرواز گسترده جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در حریم هوایی دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی در سوریه از پرواز گسترده هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بر فراز دمشق پایتخت این کشور خبر دادند.

این خبر در حالی است که منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه گزارش داد که منطقه تل احمر در حومه قنیطره از سوی ارتش اشغالگر هدف حمله قرار گرفته است.

رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، حملات گسترده‌ای را علیه این کشور انجام داده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

کد خبر 6702275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها