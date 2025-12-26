به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی در سوریه از پرواز گسترده هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بر فراز دمشق پایتخت این کشور خبر دادند.

این خبر در حالی است که منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه گزارش داد که منطقه تل احمر در حومه قنیطره از سوی ارتش اشغالگر هدف حمله قرار گرفته است.

رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، حملات گسترده‌ای را علیه این کشور انجام داده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.