به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی، امام جمعه سنقر و کلیایی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با توصیه مؤمنان به تقوای الهی و توجه به آموزه‌های اهل بیت (ع)، بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی، صرفه‌جویی و نقش آن در کاهش فشارهای اقتصادی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به سفارش امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه مبنی بر تقوا و توجه به عواقب اعمال، گفت: انسان‌ها باید با یاد خداوند و توسل به اهل بیت، زندگی خود را سامان دهند و از نعمت‌های الهی به نحو احسن استفاده کنند. غفلت از خداوند و ناشکری نسبت به نعمت‌ها، زمینه‌ساز مشکلات و عقوبت‌های دنیوی و اخروی است.

حجت‌الاسلام رضایی با پرداختن به اهمیت بسم‌الله در آغاز هر کار و جایگاه نام خداوند در زندگی انسان، اظهار داشت: شروع هر کار با یاد خدا و بسم‌الله الرحمن الرحیم، تضمینی برای موفقیت و کاهش مشکلات است. حتی قرآن نیز جز سوره توبه، با بسم‌الله آغاز می‌شود تا رحمت و عنایت خداوند شامل حال انسان گردد.

وی به تبیین صفت رحمان و رحیم خداوند پرداخت و گفت: رحمت عام شامل همه انسان‌هاست اما رحمت خاص مخصوص بندگان صالح و اولیای خدا است. ماه رجب، ماه ریزش رحمت خاص الهی است و فرصت مناسبی برای اصلاح نفس، استغفار و آماده شدن برای ورود به ماه رمضان فراهم می‌کند.

امام جمعه سنقر و کلیایی در ادامه، مسائل اقتصادی و مصرف انرژی را به‌عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی و دینی مردم مورد توجه قرار داد و افزود: متأسفانه برخی شهروندان به جای صرفه‌جویی، منابع را اسراف می‌کنند. روشن کردن بیش از حد بخاری، باز گذاشتن پنجره‌ها در فصل سرما یا مصرف غیرضروری انرژی، علاوه بر افزایش هزینه خانوار، کمبود انرژی در سایر مناطق کشور را نیز به همراه دارد. هر فرد با مدیریت صحیح مصرف می‌تواند در کاهش فشار اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی نقش داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران در مواجهه با فشارها و بحران‌ها گفت: ملت ایران با بصیرت، ولایت‌مداری و مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی توانسته‌اند کشور را در مسیر پیشرفت حفظ کنند. این امر به معنای بی‌نیازی از مدیریت اقتصادی و نظارت مسئولین نیست. کنترل بازار، جلوگیری از فساد و حمایت از تولید داخلی، الزامی است.

حجت‌الاسلام رضایی همچنین به آثار استغفار و بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی در ماه رجب اشاره کرد و افزود: استغفار، اعتکاف و دعا در این ماه، دل‌ها را جلا می‌دهد و زمینه اصلاح مزاج معنوی را فراهم می‌کند. استغفار مانند شست‌وشوی جان است و مانع غفلت، بی‌حالی و کسلی در عبادت می‌شود.

وی با یادآوری ولادت امام محمد تقی (ع) و اهمیت شخصیت و آموزه‌های ایشان، گفت: امام جواد (ع) با ولادت خود، سبب برکت و هدایت شیعیان شد. بهره‌گیری از آموزه‌های ایشان، به خصوص توسل برای حل مشکلات دنیوی و معنوی، راهی برای افزایش رضایت خداوند و اصلاح زندگی انسان‌هاست.

امام جمعه سنقر و کلیایی همچنین با اشاره به نهم دی‌ماه به‌عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، اظهار کرد: ملت ایران در جریان فتنه‌ها و فشارها همواره با آگاهی و بصیرت عمل کرده‌اند. همین ظرفیت فرهنگی و اخلاقی، همراه با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی، می‌تواند زمینه کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند.

وی با اشاره به نقش صرفه‌جویی در انرژی و منابع کشور در فصل سرما تأکید کرد: صرفه‌جویی در گاز، برق و دیگر منابع، علاوه بر کاهش هزینه خانوارها، به پایداری اقتصادی کشور و کاهش فشارهای اقتصادی کمک می‌کند. هر خانواده باید با رعایت اصول صرفه‌جویی و مدیریت صحیح مصرف، سهم خود را در این مسیر ایفا کند. استفاده درست از منابع، اقدامی همگانی و ملی است که هم آثار معنوی و هم اقتصادی دارد.

حجت‌الاسلام رضایی در پایان گفت: «همه ما باید همگام با بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی و تقوا، به مدیریت منابع و صرفه‌جویی توجه داشته باشیم تا علاوه بر ارتقای زندگی شخصی، به رفاه عمومی، ثبات اقتصادی و پیشرفت کشور کمک کنیم.»