۵ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

دماوندی: بصیرت و تبعیت از ولایت تنها راه نجات جامعه است

مینودشت-امام جمعه مینودشت با هشدار نسبت به تغییر سبک زندگی اسلامی، گفت: عزت دنیا و آخرت در تقوای الهی، بصیرت و تبعیت از ولایت فقیه نهفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل دماوندی در نماز جمعه این هفته مینودشت توکل به خدا را عامل رسیدن به موفقیت‌های بزرگ و عزت دنیا و آخرت دانست و اظهار کرد: بصیرت، چشم دل جامعه است و نابینایی واقعی همان بی‌بصیرتی است.

وی روز ۹ دی را نماد تجدید میثاق ملت ایران با ولایت خواند و افزود: مردم ایران هیچ‌گاه رهبر خود را تنها نخواهند گذاشت.

دماوندی زمان‌شناسی، دشمن‌شناسی و جبهه‌شناسی را از ارکان بصیرت برشمرد و به انحراف پس از رحلت پیامبر (ص) به‌عنوان نتیجه فراموشی ولایت اشاره کرد.

امام جمعه مینودشت همچنین تأکید کرد: تنها جبهه نجات‌بخش جامعه، جبهه ولایت فقیه است و دشمنان انقلاب با تمام توان علیه آن صف‌آرایی کرده‌اند.

وی با هشدار نسبت به تغییر سبک زندگی در جامعه، به رواج سبک زندگی غربی، کاهش فرزندآوری و بی‌توجهی به مسائل فرهنگی اشاره کرد و افزود: آینده انقلاب اسلامی به نیروی انسانی مؤمن و جوان وابسته است و دولت باید حمایت‌های جدی برای افزایش جمعیت داشته باشد.

