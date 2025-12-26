دماوندی: بصیرت و تبعیت از ولایت تنها راه نجات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل دماوندی در نماز جمعه این هفته مینودشت توکل به خدا را عامل رسیدن به موفقیتهای بزرگ و عزت دنیا و آخرت دانست و اظهار کرد: بصیرت، چشم دل جامعه است و نابینایی واقعی همان بیبصیرتی است.
وی روز ۹ دی را نماد تجدید میثاق ملت ایران با ولایت خواند و افزود: مردم ایران هیچگاه رهبر خود را تنها نخواهند گذاشت.
دماوندی زمانشناسی، دشمنشناسی و جبههشناسی را از ارکان بصیرت برشمرد و به انحراف پس از رحلت پیامبر (ص) بهعنوان نتیجه فراموشی ولایت اشاره کرد.
امام جمعه مینودشت همچنین تأکید کرد: تنها جبهه نجاتبخش جامعه، جبهه ولایت فقیه است و دشمنان انقلاب با تمام توان علیه آن صفآرایی کردهاند.
وی با هشدار نسبت به تغییر سبک زندگی در جامعه، به رواج سبک زندگی غربی، کاهش فرزندآوری و بیتوجهی به مسائل فرهنگی اشاره کرد و افزود: آینده انقلاب اسلامی به نیروی انسانی مؤمن و جوان وابسته است و دولت باید حمایتهای جدی برای افزایش جمعیت داشته باشد.
