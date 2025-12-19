به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج با اشاره به شرایط خاص و مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی که دشمنان انقلاب اسلامی فشارهای مختلفی را بر کشور تحمیل کرده‌اند، سودجویی، گران‌فروشی و احتکار کالا از سوی برخی افراد، مصداق «خیانت به مردم» است و قوای نظارتی و مسئولان باید با قاطعیت کامل با این پدیده مقابله کنند.

وی با بیان اینکه مدیریت وضعیت امروز نیازمند همدلی آحاد جامعه است، افزود: از مردم درخواست می‌شود با صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی و استفاده از پوشاک گرم در فصل زمستان، به کاهش فشار بر منابع ملی یاری رسانند.

تأکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پی شیوع آنفلوآنزا

امام جمعه یاسوج به شیوع ویروس آنفلوآنزا و افزایش آمار بستری بیماران در مراکز درمانی اشاره کرد و یادآور شد: رعایت دقیق نکات بهداشتی در مدارس، ادارت و فضاهای عمومی از گسترش این بیماری جلوگیری می‌کند.

وی افزود: شست‌وشوی مداوم دست‌ها، استفاده از ماسک و عمل به توصیه‌های پزشکی برای بیماران و اطرافیان، امری ضروری است.

آیت الله حسینی همچنین ضمن اشاره به فضائل ماه پربرکت رجب، بر لزوم بهره‌گیری از این فرصت الهی برای تقویت معنویت و پرهیز از گناه تأکید کرد و گفت: همدلی مردم و مسئولان عاملی مهم در مدیریت بحران‌ها است.

لزوم بهره‌مندی از فضائل رجب و لیلةالرغائب

وی در بخش دیگری از سخنانش، به اهمیت ماه رجب به عنوان ماهی سرشار از رحمت و برکات الهی اشاره کرد و ادامه داد: ذکرها و دعاهای سفارش شده در روایات برای این ماه، نقش مؤثری در رشد روحی و تقویت معنوی مؤمنان دارد.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد همچنین با تبریک ولادت باسعادت امام محمدباقر (ع) وجود ایشان را چراغ هدایت شیعیان دانست و خواستار بازنگری در سبک زندگی بر اساس سیره آن امام همام شد.

وی به فرا رسیدن لیلةالرغائب، نخستین شب جمعه ماه رجب، اشاره کرد و افزود: این شب، شبی باعظمت است که در آن درهای آسمان به روی دعا و استغفار بندگان گشوده می‌شود و مسلمانان باید برای رفع مشکلات فردی، اجتماعی و تعجیل در فرج حضرت مهدی (عج) دعا کنند.